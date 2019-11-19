Экономика

Online47.ruOnline47.ruВ России собираются ввести минимальную цену на сигареты

Целью нового закона является борьба с контрафактной табачной продукцией. В данный момент рынок переполнен нелегальными сигаретами и папиросами, которые продаются людям по экономически необоснованным заниженным ценам - зачастую даже ниже налоговой составляющей.
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с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе
 законопроектов нижней палаты парламента.
Коммерсантъ19 ноября в 16:16

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Снизит контрафакт: установка минимальной цены на пачку сигарет

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Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россия19 ноября в 09:11

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

Российская газета19 ноября в 10:52

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАСС19 ноября в 09:46

В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

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Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газета19 ноября в 09:28
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Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
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Представители России, Евросоюза и Украины 20 ноября провели технические консультации по газу, по итогам которых было решено продолжить переговоры в ближайшие дни и подвести итоги на следующей неделе.
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Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
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Коммерсантъ 01:50
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Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

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Представлен кабриолет Lexus LC 500

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках команды перед матчем 17-го тура чемпионата России с «Рубином».
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
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