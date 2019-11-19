с чего всё началось

Целью нового закона является борьба с контрафактной табачной продукцией. В данный момент рынок переполнен нелегальными сигаретами и папиросами, которые продаются людям по экономически необоснованным заниженным ценам - зачастую даже ниже налоговой составляющей.

В России собираются ввести минимальную цену на сигареты

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.

Политика В МИД прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35 Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.

Политика Козак: Россия сделала все для урегулирования газового спора с Украиной Представители России, Евросоюза и Украины 20 ноября провели технические консультации по газу, по итогам которых было решено продолжить переговоры в ближайшие дни и подвести итоги на следующей неделе.

Политика Киссинджер: США и Китай находятся «в предгорьях холодной войны» Бывший госсекретарь США и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что Соединенные Штаты и Китай вплотную приблизились к холодной войне (по его образному выражению они находятся «в предгорьях холодной войны»).

Общество Госдума приняла закон о принудительной выплате долгов по зарплате Пакет законов о принудительном исполнении обязанности работодателей по выплате начисленной, но не выданной зарплаты, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Политика Госдума разрешила признавать граждан иноагентами Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Экономика Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.

Авто Представлен кабриолет Lexus LC 500 Компания Lexus привезла на автосалон в Лос-Анджелес открытую версию купе Lexus LC 500.