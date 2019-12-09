Общество
Деловое.ТВВ России хотят защитить пенсии от взыскания долгов
Речь идет о праве на социальное обеспечение граждан России. В настоящий момент неприкосновенными являются различные социальные выплаты, но не страховая пенсия. Исключением для ограничения станут долги по ЖКХ и обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления.
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Политика
«Нафтогаз» назвал переговоры в Париже конструктивными
Прошедшие в Париже в рамках «нормандского формата» переговоры по газу были конструктивными, заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Футбол
Президент «Ростова»: «Мы движемся в правильном направлении. Постараемся выжать максимум в 2020-м»
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подвел итоги 2019 года для своей команды.
Шоу-бизнес
Порнозвезда Елена Беркова показала тайник с секс-игрушками
В жилом помещении есть, в том числе, гардеробная с потайным шкафом, где экс-актриса фильмов для взрослых прячет секс-игрушки, пишет StarHit.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского назвала переговоры в Париже очень успешными
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что переговоры в Париже прошли очень успешно.
Политика
Путин и Зеленский смогли договориться по газу — СМИ
По неподтвержденным данным, президенты России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — смогли договориться по транзиту российского газа через Украину.
Политика
Украинское СМИ: Путин и Зеленский «зашли в штыки»
«Относительно границы зашли в штыки и не договорились», — заявил источник.
Политика
Пока без выборов. Журналистка поделилась информацией об итогах нормандской встречи
Журналистка Алеся Бацман, которая присутствует в Елисейском дворце, где проходит саммит лидеров «нормандского формата», сообщила первые итоги переговоров.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Игры
СМИ: Valve работает над новой частью Left 4 Dead
Valve занимается разработкой новой части Left 4 Dead. Игра будет создана для шлемов виртуальной реальности.
Политика
В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Фигурное катание
Плющенко впервые упал во время проката шоу-программы, пробив трубу
Евгений Плющенко впервые в истории своих выступлений в шоу-программах упал во время прыжка, пробив трубу и устроив «фонтан» на льду.
Футбол
Круговой перенес операцию в Финляндии
Защитник Данил Круговой сообщил, что его прооперировали в Финляндии.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Происшествия
Экс-замглавы Приволжского центра МЧС задержали по делу о мошенничестве
В Перми задержали бывшего заместителя начальника Приволжского регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию
Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
Армия и оружие
Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения
Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Общество
В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер
Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
Происшествия
Тело пропавшего подростка нашли в Севастополе
В Севастополе в понедельник, 9 декабря, нашли тело пропавшего ранее подростка.
Спорт
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Экономика
В России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Политика
В Финляндии появится самый молодой премьер-министр в мире
Служба новостей Yle сообщает, что Санна Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
Культура
Анна Нетребко открыла новый сезон в миланском театре «Ла Скала»
В субботу, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Тоска».
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.