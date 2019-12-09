Речь идет о праве на социальное обеспечение граждан России. В настоящий момент неприкосновенными являются различные социальные выплаты, но не страховая пенсия. Исключением для ограничения станут долги по ЖКХ и обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления.

В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

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