Одно из требований документа - расширить список источников дохода, которые защищены от взыскания задолженности, за счет страховой пенсии по старости, по инвалидности, накопительной пенсии, пенсий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий по временной нетрудоспособности.

Пенсии могут защитить от взыскания долгов

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