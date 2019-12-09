Общество

Газета.RuГазета.RuПенсии могут защитить от взыскания долгов

Одно из требований документа - расширить список источников дохода, которые защищены от взыскания задолженности, за счет страховой пенсии по старости, по инвалидности, накопительной пенсии, пенсий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий по временной нетрудоспособности.
Читать в источнике
Комментировать659

Подробнее о событии

Эксперты назвали запрет взыскания долгов с пенсий «безграмотным»

Общественное телевидение России04:26

В ПФР объяснили, за что и как могут удержать часть пенсии

URA.Ruвчера в 14:48

В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

РБК08 декабря в 19:18

Эксперт прокомментировала идею запрета удерживать долги с пенсий

РИА Новостивчера в 09:43

Эксперт оценил возможный запрет на взыскание долгов с пенсий россиян

RT на русскомвчера в 09:36

Эксперт оценил доступность кредитов в случае запрета на взыскание долгов с пенсий

Известиявчера в 05:30

В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий

Российская газетавчера в 10:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Общество

Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

RT на русском 05:22
Общество

Пенсионный фонд назвал основания для приостановки выплаты пенсий

По словам чиновников, получатели пенсий обязаны раз в год лично получать выплату, чтобы подтвердить, что они живы, а их пенсии не получает кто-то другой.
Труд вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru вчера в 08:45
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

RT на русском 04:47
Политика

Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
РИА Новости 04:17
Экономика

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 17:25
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
Политика

Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи

Аргументы и Факты вчера в 18:17
Общество

Верховный суд предложил смягчить ответственность за неуплату налогов

Верховный суд хочет дать обвиняемым в налоговых преступлениях еще одну возможность погасить долг и избежать уголовной ответственности.
Forbes 05:11
Спорт

Шнуров высмеял в стихах отстранение России от Олимпиады

URA.Ru вчера в 08:56
Общество

В России власти обязали обеспечить жильем жертв репрессий

Региональные власти обязаны устранить правовые коллизии, мешающие детям реабилитированных жертв политических репрессий проживать на прежнем месте.
Lenta.ru 03:59
Экономика

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Политика

Пьяных российских водителей захотели лишать автомобилей

В МВД предложили ввести конфискацию автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Lenta.ru 05:22
Политика

Почти 80 террористических ячеек ликвидировано в России за 2019 год

По заявлению Бортникова, сотрудники спецслужб пресекли деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, которые планировали совершение преступлений террористической направленности.
Газета.Ru 03:08
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в следующем году

Администрация мессенджера WhatsApp сообщает, что приложение будет работать на Android 4.0.3 (он установлен на смартфоны, выпущенные после 2011 года) и iOS 9 (эта операционная система появилась четыре года назад).
BFM.ru 05:10
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара поднялся на две копейки — до 63,61 рубля. Курс евро вырос на три копейки и составил 70,38 рубля.
RT на русском 02:02
Гаджеты

Huawei объявила официальную дату выхода собственной замены Android

Как передает Lenta.ru, первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года компанией Huawei.
Инфорос 05:18
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Происшествия

В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
ТАСС 03:06
Шоу-бизнес

Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов

Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее вдовца Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына.
Газета.Ru вчера в 06:01
Спорт

Чемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и Минспорта

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что ей интересно узнать, что Олимпийский комитет России и министерство спорта сделали, чтобы защитить ее права.
РБК 02:05
Футбол

Луценко, Беленов и Хвича номинированы на игрока декабря в премьер-лиге

Напомним, лучший игрок будет выбран по итогам голосования болельщиков, а также с учетом мнения экспертов РПЛ и телеканала Матч Премьер.
Советский спорт 03:57
Политика

Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Московский Комсомолец 01:28
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Спорт

Участник забега шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире: видео

Телеканал 360° 04:26
Общество

Чиновницу из Ленобласти решили уволить за мат на молодежном форуме

Российская газета 03:33
Общество

В Казани руководство школы слетало в ОАЭ за счет родителей

Российская газета 02:43
Происшествия

Подозреваемого в угрозах московскому судье задержали в Воронеже

В Воронеже задержали подозреваемого в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил ТАСС.
Обозреватель Врн 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное