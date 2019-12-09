Общество
Газета.RuПенсии могут защитить от взыскания долгов
Одно из требований документа - расширить список источников дохода, которые защищены от взыскания задолженности, за счет страховой пенсии по старости, по инвалидности, накопительной пенсии, пенсий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий по временной нетрудоспособности.
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Эксперты назвали запрет взыскания долгов с пенсий «безграмотным»
Общественное телевидение России04:26
Эксперт оценил доступность кредитов в случае запрета на взыскание долгов с пенсий
Известиявчера в 05:30
В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий
Российская газетавчера в 10:20
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