Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВВ России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

Речь идет о праве на социальное обеспечение граждан России. В настоящий момент неприкосновенными являются различные социальные выплаты, но не страховая пенсия. Исключением для ограничения станут долги по ЖКХ и обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления.
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В России предложили запретить взыскание долгов с пенсий

RT на русском02:55

Эксперт прокомментировала идею запрета удерживать долги с пенсий

РИА Новости09:43

Эксперт оценил доступность кредитов в случае запрета на взыскание долгов с пенсий

Известия05:30

В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий

Российская газета10:20

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Коммерсантъвчера в 21:37

Власти не позволят лишать россиян пенсий из-за долгов по ЖКХ

URA.Ruвчера в 19:38

В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

РБКвчера в 19:18
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Политика

Встреча Путина и Зеленского началась в Париже

Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, сообщает в понедельник РИА «Новости».
Парламентская газета 14:04
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Авто

Chery расширила линейку Jetour X70: самый крупный SUV оказался самым дешёвым (от 588 000 рублей)

Кроссовер X70 обойдется в 69 900 – 120 900 юаней (633 000 – 1 095 000 рублей), а за «оспортивленный» X70S нужно выложить 76 900 – 127 900 юаней (697 000 – 1 159 000 рублей).Между тем на прошлой неделе марка Jetour вывела на домашний рынок другую новинку – флагманский кроссовер X95.За пределами Поднебесной автомобили Jetour продавать не собираются.
Колёса.ru 07:08
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Футбол

СМИ: ЦСКА предложил 8 миллионов евро за футболиста «Жилины» Боженика

Московский футбольный клуб ЦСКА предложил около 8 миллионов евро за переход нападающего словацкой "Жилины" Роберта Боженика, сообщает cas.sk.
РИА Новости 11:03
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Экономика

Назван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году

В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Газета.Ru 14:12
Политика

ООН опубликовала отчет о нарушении прав человека в Крыму

В Гааге выявили ряд нарушений прав человека, которые якобы совершались в Крыму и Донбассе с 2014 года.
РИА Новости Крым 04:38
Политика

Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
ТАСС 13:18
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09:37
Спорт

Российских футболистов не оказалось в «антидопинговом списке WADA»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало информацию о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил.
Soccer.ru 13:19
Политика

Конгресс США до 20 декабря одобрит санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США включил положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", в проект оборонного бюджета на 2020 г. (National Defense Authorization Act, NDAA).
Вести.Финанс 03:12
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК 04:59
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Гаджеты

Realme создает собственные TWS-наушники для конкурирования с AirPods

Компания Realme создает собственные TWS-наушники модели Buds Air для конкурирования с AirPods от Apple.
Дни24 06:41
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
Происшествия

В исправительной колонии под Брянском умер заключенный

ТАСС 12:59
Общество

Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

RT на русском 12:56
Политика

После встречи Путина и Зеленского Нормандский саммит продолжится

Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Интерфакс 14:14
Политика

«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Мой Брянск вчера в 23:57
Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
РИА Новости 07 декабря в 23:41
Культура

Анна Нетребко открыла новый сезон в миланском театре «Ла Скала»

В субботу, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Тоска».
Театрал 07 декабря в 18:48
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Политика

Зеленский оконфузился на встрече «нормандской четверки»

РИА Новости 13:52
Общество

Мама фигурантки дела «Нового величия» объявила голодовку

Мама фигурантки дела «Нового Величия» Анны Павликовой Юлия Виноградова объявила голодовку в знак поддержки политзаключенных.
МР7.ру 13:38
Политика

Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм

Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
RT на русском 11:52
Авто

Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8

Китайский GAC Motor представил в России свою первую модель – внедорожник GAC GS8, который поступит в продажу уже завтра, 10 декабря.
Автоновости дня 12:29
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