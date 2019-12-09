Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.

В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий

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