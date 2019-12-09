Общество

Kurgan.ruKurgan.ruВ России намерены запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Читать в источнике
Комментировать631

Подробнее о событии

В ПФР объяснили, за что и как могут удержать часть пенсии

URA.Ru14:48

В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий

Российская газета10:20

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Коммерсантъвчера в 21:37

Эксперт оценил доступность кредитов в случае запрета на взыскание долгов с пенсий

Известия05:30

В России предложили запретить взыскание долгов с пенсий

RT на русском02:55

Эксперт прокомментировала идею запрета удерживать долги с пенсий

РИА Новости09:43

В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

РБКвчера в 19:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 14:56, Ашберн
Происшествия

Задержан предполагаемый убийца девушек на Уктусе

Новый День 13:28
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Политика

Встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже завершилась

РИА Новости 13:40
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Спорт

WADA отстранило Россию на четыре года

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Россию права участвовать в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры.
Lenta.ru 05:15
Футбол

Фанаты «Спартака» и «Ростова» ушли со стадиона на 30-й минуте матча

Газета.Ru вчера в 11:45
Политика

Песков рассказал о переговорах в «нормандском формате»

Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ.
Московский Комсомолец 14:07
Общество

Внуково перестает принимать электронные посадочные талоны

Московский аэропорт "Внуково" с 10 декабря не принимает электронные посадочные талоны, говорится в сообщении летающей из него низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").
РИА Новости 14:49
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Вести.Ru 03:30
Армия и оружие

Турция начала работу по размещению беженцев на севере Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти приступили к работе по расселению сирийских беженцев в районах на севере Сирии, перешедших под турецкий контроль в ходе операции "Источник мира".
РИА Новости 09:40
Авто

Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер

Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Автомобили.ру 06:16
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Здоровье

ФМБА создаст многопрофильные медицинские центры на Валдае и в Ялте

Еще один многопрофильный медицинский центр ФМБА построит на базе ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России, который открылся в Ялтинской городской больнице в 2017 году – тоже по поручению президента.
Medvestnik.ru 08:37
Политика

Эрдоган собирается обсудить с Путиным ситуацию в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе возможных телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара.
РИА Новости 14:05
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
Общество

Прокуратура проверит нецензурные высказывания мэра Липецка

Прокуратура Липецкой области намерена изучить распространенную в интернете видеозапись, на которой мэр Липецка Евгения Уваркина использует нецензурные выражения, проверяя ход реконструкции Нижнего парка.
Коммерсантъ 13:54
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве

София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Невские Новости вчера в 06:37
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивилась заявлениям о ее алкоголизме

Известная балерина Анастасия Волочкова регулярно поддается критике и резким высказываниям со стороны подписчиков.
ГлобалМСК.ру 04:36
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Политика

Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм

Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
RT на русском 11:52
Политика

Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году

Министерство юстиции США опубликовало доклад, в котором рассказывается о начале слежки за избирательным штабом президента США Дональда Трампа в 2016 году американскими спецслужбами «после получения информации от дружественного иностранного правительства».
Известия 14:16
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 07:49
Авто

Volkswagen анонсировал купе-кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила тизер новой модели — купе-кроссовера Nivus.
Коммерсантъ 06 декабря в 04:00
Авто

Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender

Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.
Российская газета 04:00
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Авто

Минпромторг опроверг рост цен на авто из-за нового ГОСТа

Известия 13:47
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное