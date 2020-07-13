с чего всё началось

Глава Минкультуры России Ольга Любимова подписала приказ, в соответствие с которым с 13 июля кинотеатры смогут возобновить свою работу. Решение об открытии кинотеатров будут принимать региональные власти в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

В России кинотеатры с 13 июля смогут возобновить работу

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