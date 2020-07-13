Общество

ДождьДождьВ России кинотеатры с 13 июля смогут возобновить работу

Глава Минкультуры России Ольга Любимова подписала приказ, в соответствие с которым с 13 июля кинотеатры смогут возобновить свою работу. Решение об открытии кинотеатров будут принимать региональные власти в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
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«Рекомендовать кинотеатрам при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ о снятии в отношении посетителей соответствующих ограничительных мер возобновить функционирование организаций для посетителей»,— говорится в тексте приказа на сайте
 ведомства.
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