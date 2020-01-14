Общество
Rostov gazetaВ России количество банкротств граждан за год выросло почти на 57%
Примерно в семидесяти процентах случаев должники оставили финансовые организации ни с чем. В общем по результатам прошлого года кредиторы получили только восемь миллиардов рублей из требуемых двухсот двадцати пяти с половиной миллиардов.
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с чего всё началось
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.Известиявчера в 16:01
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Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Футбол
Хендерсон признан лучшим игроком сборной Англии в 2019 году
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стал лучшим игроком сборной Англии по итогам 2019 года.
Экономика
Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов
Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» в Кубке Англии
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Общество
Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях
Суд Южного округа Нью-Йорка обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, а также информацию, на что ранее были потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
Политика
Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, в этом году мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж", по традиции глава государства обозначит приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Шоу-бизнес
Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Футбол
Шиманьски перешел из «Ахмата» в АЕК Карреры
Пресс-служба футбольного клуба "Ахмат" объявила об аренде Шиманьски в греческий АЕК. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Глухов забил чудо-гол в ворота «Амура»
Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов забил чудо-гол парашютом во время матча против хабаровского «Амура».
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Армия и оружие
Бомбардировщики B-52 больше не смогут применять ядерные бомбы
Бомбы B61 / ©thedrive Стоит сказать, что Кристенсен был первым, кто обратил внимание на то, что 46 бомбардировщиков B-52H из примерно 70 оставшихся самолетов были лишены возможности применять ядерные бомбы еще в 2017 году.
Политика
Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.
Здоровье
«Известия»: России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8
Роспотребнадзор сообщил о высокой вероятности заражения птиц юго-западных регионов России вирусом птичьего гриппа А(H5N8), переносчиками которого также могут стать свиньи.
Наука
Создан первый робот из живых клеток
В США впервые в мире создан робот, который состоит только из живых клеток.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Экономика
В Минтруда рассказали о росте зарплат в 2020 году
Министр отметил, что реальная заработная плата вырастит на 2,3%, а доходы населения на - 1,5%. Данная тенденция распространится и на сотрудников бюджетной сферы.
Баскетбол
ЦСКА победил «Реал» в матче 19-го тура Евролиги
В Москве завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал мадридский «Реал».
Происшествия
В Каталонии объявлена химическая угроза после взрыва на заводе
Власти провинции Таррагона в Каталонии предупредили жителей о химической угрозе, возникшей в результате взрыва на нефтехимическом заводе, передаёт телеканал Sky News.
Кино
Актер из «Звездных войн» может сняться во втором сезоне «Ведьмака»
Первый сезон сериала «Ведьмак» подошел к концу, второй уже начали снимать, а фанаты тем временем продолжают поднимать тему с идеальной ролью для Марка Хэмилла, который успешно играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах».