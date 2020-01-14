Общество

Rostov gazetaRostov gazetaВ России количество банкротств граждан за год выросло почти на 57%

Примерно в семидесяти процентах случаев должники оставили финансовые организации ни с чем. В общем по результатам прошлого года кредиторы получили только восемь миллиардов рублей из требуемых двухсот двадцати пяти с половиной миллиардов.
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с чего всё началось

Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

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Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

Отдали долг

Российская газетавчера в 16:01

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАССвчера в 17:35

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфаксвчера в 16:14

Россияне стали разоряться в полтора раза чаще в 2019 году. Среди лидеров по банкротствам — регион Урала

URA.Ruвчера в 17:47

Граждане банкротятся все активнее

Коммерсантъвчера в 16:01

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известиявчера в 16:33
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Энергетика

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
RT на русском 06:43
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 15:42
Футбол

Хендерсон признан лучшим игроком сборной Англии в 2019 году

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стал лучшим игроком сборной Англии по итогам 2019 года.
Бомбардир.ру 12:47
Экономика

Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов

Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
RT на русском вчера в 14:00
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» в Кубке Англии

Чемпионат 16:56
Происшествия

При сбросе топлива с самолёта в Лос-Анджелесе пострадали 26 человек

RT на русском 17:48
Здоровье

В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
РИА Новости 10:15
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Вести.Ru 17:39
Общество

Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

Суд Южного округа Нью-Йорка обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, а также информацию, на что ранее были потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
Комсомольская правда 07:47
Политика

Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, в этом году мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж", по традиции глава государства обозначит приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год.
РИА Новости 16:20
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына

RuNews24.ru вчера в 06:22
Футбол

Шиманьски перешел из «Ахмата» в АЕК Карреры

Пресс-служба футбольного клуба "Ахмат" объявила об аренде Шиманьски в греческий АЕК. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Bobsoccer 14:08
Экономика

ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
BFM.ru 12 января в 07:51
Культура

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

Дождь 13:22
Общество

Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air

Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Российская газета 18:11
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Глухов забил чудо-гол в ворота «Амура»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов забил чудо-гол парашютом во время матча против хабаровского «Амура».
Татар-информ 05:52
Игры

Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
REGNUM 11:00
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Армия и оружие

Бомбардировщики B-52 больше не смогут применять ядерные бомбы

Бомбы B61 / ©thedrive Стоит сказать, что Кристенсен был первым, кто обратил внимание на то, что 46 бомбардировщиков B-52H из примерно 70 оставшихся самолетов были лишены возможности применять ядерные бомбы еще в 2017 году.
Naked Science 07:25
Политика

Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.
ФАН 10:10
Происшествия

Жительница Гатчины убила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь

ЛОТ 01:37
Здоровье

«Известия»: России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8

Роспотребнадзор сообщил о высокой вероятности заражения птиц юго-западных регионов России вирусом птичьего гриппа А(H5N8), переносчиками которого также могут стать свиньи.
ТАСС 17:44
Наука

Создан первый робот из живых клеток

В США впервые в мире создан робот, который состоит только из живых клеток.
ToDay News Ufa 11:29
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Взгляд.ру 06:48
Экономика

В Минтруда рассказали о росте зарплат в 2020 году

Министр отметил, что реальная заработная плата вырастит на 2,3%, а доходы населения на - 1,5%. Данная тенденция распространится и на сотрудников бюджетной сферы.
OAnews 11:50
Баскетбол

ЦСКА победил «Реал» в матче 19-го тура Евролиги

В Москве завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал мадридский «Реал».
Чемпионат 13:58
Политика

В Ливии заявили об уважении к Путину и возобновили бои

Lenta.ru 18:11
Происшествия

В Каталонии объявлена химическая угроза после взрыва на заводе

Власти провинции Таррагона в Каталонии предупредили жителей о химической угрозе, возникшей в результате взрыва на нефтехимическом заводе, передаёт телеканал Sky News.
REGNUM 15:54
Кино

Актер из «Звездных войн» может сняться во втором сезоне «Ведьмака»

Первый сезон сериала «Ведьмак» подошел к концу, второй уже начали снимать, а фанаты тем временем продолжают поднимать тему с идеальной ролью для Марка Хэмилла, который успешно играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах».
Телепрограмма 05:56
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