Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.

с чего всё началось

Примерно в семидесяти процентах случаев должники оставили финансовые организации ни с чем. В общем по результатам прошлого года кредиторы получили только восемь миллиардов рублей из требуемых двухсот двадцати пяти с половиной миллиардов.

В России количество банкротств граждан за год выросло почти на 57%

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