Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руВ России количество бедных россиян выросло до 19,2 млн

В России количество бедных россиян с начала года выросло до 19,2 млн. Прирост составил 0,1 млн человек. Сведения предоставили эксперты Росстата.
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Число бедных россиян выросло до 19,2 млн

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В России посчитали число бедных

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Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
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Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Коммерсантъ 06:14
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РИА Новости вчера в 12:35
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Семак прокомментировал ситуацию с травлей Дзюбы

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Газета.Ru вчера в 02:37
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Суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который нанял киллеров для убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой.
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Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

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Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

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Продюсер музыкальной группы "Ласковый май" Андрей Разин назвал певца Льва Лещенко предателем.
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В мэрии добавили, что в связи с перекрытием улиц в центре города ряд маршрутов наземного общественного транспорта будет изменен.
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