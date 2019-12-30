В России количество бедных россиян с начала года выросло до 19,2 млн. Прирост составил 0,1 млн человек. Сведения предоставили эксперты Росстата.

В России количество бедных россиян выросло до 19,2 млн

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