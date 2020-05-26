с чего всё началось

Уровень безработицы в апреле составил 5,8% от рабочей силы, что является максимальным значением с апреля 2016 года.

Уровень безработицы в России вырос до максимума за четыре года

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Хоккей ЦСКА не хочет переподписывать контракт с Калининым на новых условиях Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что московский клуб не планирует подписывать новый контракт с форвардом Сергеем Калининым на новых условиях.

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