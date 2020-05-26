Общество
МордовМедиаУровень безработицы в России вырос до максимума за четыре года
Уровень безработицы в апреле составил 5,8% от рабочей силы, что является максимальным значением с апреля 2016 года.
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с чего всё началось
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.RT на русскомвчера в 15:35
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил «интересный» способ ношения масок депутатами в момент закладки капсулы времени.
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Первые Geely Atlas Pro появились в Беларуси
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Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
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ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
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Верховный суд частично отклонил иск Игнатьева к Путину
Москва, 27 мая 2020, 10:33 — REGNUM Верховный суд РФ вернул иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в части требования дополнительных социальных и иных гарантий, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
REGNUM 03:33
Авто
Стартовали продажи минивэна Volkswagen Viloran
Дилеры Volkswagen начали прием заявок на новый большой минивэн премиум-класса Volkswagen Viloran.
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В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:40
Общество
С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru 07:03
Экономика
Срок моратория на пени за неуплату ЖКХ могут значительно сократить
Замглавы Министерства энергетики Юрий Маневич заявил, что ведомство предлагает сократить установленный срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
Газета.Ru вчера в 02:51
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Политика
Песков ожидает объявления 24 июня выходным днём
Москва, 27 мая 2020, 14:39 — REGNUM День 24 июня в России может быть объявлен выходным в связи с проведением парада Победы.
REGNUM 07:39
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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По словам Хуруджи, ущерб по делу следствие оценило в размере порядка 200 млн руб. По словам двух собеседников РБК, близких к Easy4, у Малышкина возник конфликт с инвестором проекта Анатолием Яблонским в части погашения долгов по заработной плате и распоряжения выделяемыми средствами.
РБК 08:07
Политика
Глава МИД Украины пообещал России «ответки» за дипломатические «атаки»
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия будет продолжать «дипломатические атаки» в отношении Украины, то получит «ответки».
Известия 07:22
Общество
Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели
Мослента вчера в 22:14
Общество
В России подписали закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
В РФ началась реформа ОСАГО: Путин утвердил поправки, которые определяют новый способ расчёта тарифов.
SpeedMe вчера в 04:56
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
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Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Политика
Соловьев заявил о войне против ведущих государственных каналов
Телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на то, что против сотрудников государственных телеканалов ведется информационная война.
Lenta.ru 08:16
Политика
Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком
Демократ заявил, что президенту не следует показывать "ложную мужественность". Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком.
Piter.tv 01:34
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
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Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления
Доктор рассказал о своём друге, который попал в тюрьму за двойное убийство. При этом он всё равно считает его своим лучшим другом.
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Россия планирует эксперимент с перепелиными яйцами на МКС в 2021 году
На следующий 2021 год на Международную космическую станцию (МКС) намечено доставить инкубатор с перепелиными яйцами для исследования эмбрионов.
Известия 24 мая в 22:23