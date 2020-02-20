Экономика
ИнтерфаксВ России количество сделок с новостройками снизилось почти на 2%
За 2019 год оформлено более 43 тыс. таких сделок. В целом наибольшее количество ДДУ, заключенных с физическими лицами, было зарегистрировано в Москве – более 96,8 тыс. сделок, что, тем не менее, на 3,9% меньше показателей 2018 года. В Санкт-Петербурге оформлено 85,1 тыс.
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с чего всё началось
До 1 июля в преддверии реформы продажи, наоборот, подскочили — в январе—июне 2019 года в России было заключено почти 444,5 тыс. ДДУ — это на 31% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Во втором полугодии число заключенных договоров уменьшилось уже на 26%, до 338,7 тыс.РБК01:00
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Количество договоров участия в долевом строительстве в Ростовской области увеличилось в 2,5 раза
DomostroyDonвчера в 03:40
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«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.