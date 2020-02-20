Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России количество сделок с новостройками снизилось почти на 2%

За 2019 год оформлено более 43 тыс. таких сделок. В целом наибольшее количество ДДУ, заключенных с физическими лицами, было зарегистрировано в Москве – более 96,8 тыс. сделок, что, тем не менее, на 3,9% меньше показателей 2018 года. В Санкт-Петербурге оформлено 85,1 тыс.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Продажи в новостройках с введением эскроу-счетов упали на четверть

До 1 июля в преддверии реформы продажи, наоборот, подскочили — в январе—июне 2019 года в России было заключено почти 444,5 тыс. ДДУ — это на 31% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Во втором полугодии число заключенных договоров уменьшилось уже на 26%, до 338,7 тыс.
РБК01:00

Подробнее о событии

Количество зарегистрированных ДДУ в Москве за месяц снизилось на 29%

РБК01:50

Число зарегистрированных договоров долевого участия в России в 2019 году снизилось на 2%

ТАСС03:46

Продажи новостроек в России в 2019 году упали на 2%

РИА Новости03:06

В России количество сделок с новостройками снизилось почти на 2%

Интерфакс02:52

Новостройки — безопаснее и дороже?

Известия05:12

Почти 400 ДДУ с использованием эскроу‑счетов оформили в Подмосковье в январе

РИАМОвчера в 13:10

Количество договоров участия в долевом строительстве в Ростовской области увеличилось в 2,5 раза

DomostroyDonвчера в 03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
Общество

В Харьков прилетел самолет с эвакуированными из Уханя украинцами

Gazeta.SPb 06:52
Финансы

Минфин разместил ОФЗ-ИН на 10,71 млрд рублей

Министерство финансов РФ разместило на аукционе облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 10,71 млрд рублей.
ТАСС вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Интерфакс 05:20
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе

Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую военную операцию в Идлибе.
Деловое.ТВ вчера в 04:57
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Экономика

Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 09:06
Политика

Грузия обвинила Россию в кибератаке

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
REGNUM 09:04
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Политика

Премьер Польши ожидает труднейших переговоров с Евросоюзом по бюджету

Переговоры о бюджете Евросоюза будут самыми трудными за много лет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
РИА Новости 09:13
Происшествия

Жертвующих деньги в ФБК начали вызывать на допросы

Россиян, жертвующих деньги Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), начали вызывать на допросы.
МР7.ру 08:56
Происшествия

В экстренно севшем во «Внуково» SSJ-100 мог находиться Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров мог находиться на борту самолета SSJ-100, который запросил экстренную посадку и приземлился в аэропорту «Внуково», сообщает источник Федерального агентства новостей.
ФАН 18 февраля в 14:46
Общество

Вячеслав Володин приехал в Саратов

Сегодня, 20 февраля, в Саратове находится спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Общественное мнение 06:42
Экономика

Силуанов признал момент нарушения бюджетного правила в покупке Сбербанка

Сделка по продаже Сбербанка правительству, в результате которой средства Фонда национального благосостояния трансформируются в доходы бюджета, может нарушать бюджетное правило, но не должна повлиять на курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
РБК 08:36
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Автоновости дня вчера в 12:15
Политика

В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

В четверг, 20 февраля, в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Газета.Ru 07:57
Армия и оружие

Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии

РБК 09:13
Спорт

Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

РИА Новости 08:51
Кино

Дженнифер Лоуренс попытается спасти мир в новой комедии Netflix

Даже если мир погибнет, фильм будет снят. Netflix анонсировал новый комедийный фильм Адама МакКея Don't Look Up («Не смотри вверх»).
Popcornnews.ru 04:45
Происшествия

Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина

Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
Lenta.ru 08:10
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru 18 февраля в 07:18
Общество

Легальность рулевого управления Mercedes под вопросом

Во второй день тестовых испытаний в Барселоне в центре внимания оказался Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes.
Car.ru 07:51
Футбол

Президент «ПСЖ» ответил на обвинения прокуратуры Швейцарии

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о том, что генеральная прокуратура Швейцарии завела в отношении него дело о передаче медиаправ на чемпионаты мира и Кубки конфедераций.
Матч ТВ 07:34
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Происшествия

Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

ТАСС 08:31
Экономика

В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

В декабре 2018 года правительство приняло постановление, согласно которому переход на карты «Мир» распространили также и на пенсионеров, получающих выплаты по линии МВД, Минобороны, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной гвардии.
РБК вчера в 15:09
Происшествия

Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком

Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:34
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
РИА Новости 07:04
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное