До 1 июля в преддверии реформы продажи, наоборот, подскочили — в январе—июне 2019 года в России было заключено почти 444,5 тыс. ДДУ — это на 31% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Во втором полугодии число заключенных договоров уменьшилось уже на 26%, до 338,7 тыс.

с чего всё началось

За 2019 год оформлено более 43 тыс. таких сделок. В целом наибольшее количество ДДУ, заключенных с физическими лицами, было зарегистрировано в Москве – более 96,8 тыс. сделок, что, тем не менее, на 3,9% меньше показателей 2018 года. В Санкт-Петербурге оформлено 85,1 тыс.

В России количество сделок с новостройками снизилось почти на 2%

Финансы Минфин разместил ОФЗ-ИН на 10,71 млрд рублей Министерство финансов РФ разместило на аукционе облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 10,71 млрд рублей.

Экономика Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Политика Грузия обвинила Россию в кибератаке Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.

Происшествия В экстренно севшем во «Внуково» SSJ-100 мог находиться Мантуров Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров мог находиться на борту самолета SSJ-100, который запросил экстренную посадку и приземлился в аэропорту «Внуково», сообщает источник Федерального агентства новостей.

Экономика Силуанов признал момент нарушения бюджетного правила в покупке Сбербанка Сделка по продаже Сбербанка правительству, в результате которой средства Фонда национального благосостояния трансформируются в доходы бюджета, может нарушать бюджетное правило, но не должна повлиять на курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

Авто Двигатель Lada Granta стал мощнее Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.

Общество Легальность рулевого управления Mercedes под вопросом Во второй день тестовых испытаний в Барселоне в центре внимания оказался Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes.

Футбол Президент «ПСЖ» ответил на обвинения прокуратуры Швейцарии Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о том, что генеральная прокуратура Швейцарии завела в отношении него дело о передаче медиаправ на чемпионаты мира и Кубки конфедераций.

Общество Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Экономика В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир» В декабре 2018 года правительство приняло постановление, согласно которому переход на карты «Мир» распространили также и на пенсионеров, получающих выплаты по линии МВД, Минобороны, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной гвардии.