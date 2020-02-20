Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России количество сделок с новостройками снизилось почти на 2%

За 2019 год оформлено более 43 тыс. таких сделок. В целом наибольшее количество ДДУ, заключенных с физическими лицами, было зарегистрировано в Москве – более 96,8 тыс. сделок, что, тем не менее, на 3,9% меньше показателей 2018 года. В Санкт-Петербурге оформлено 85,1 тыс.
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Новостройки — безопаснее и дороже?

Известия05:12

Число зарегистрированных договоров долевого участия в России в 2019 году снизилось на 2%

ТАСС03:46

В России количество сделок с новостройками снизилось почти на 2%

Интерфакс02:52

Продажи новостроек в России в 2019 году упали на 2%

РИА Новости03:06

Количество зарегистрированных ДДУ в Москве за месяц снизилось на 29%

РБК01:50

Почти 400 ДДУ с использованием эскроу‑счетов оформили в Подмосковье в январе

РИАМОвчера в 13:10

Количество договоров участия в долевом строительстве в Ростовской области увеличилось в 2,5 раза

DomostroyDonвчера в 03:40
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Происшествия

На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

Российская газета 13:36
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Политика

Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.
Lenta.ru 15:22
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru 12:43
Общество

Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Lenta.ru 08:03
Армия и оружие

Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК

Красная весна 14:33
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Lenta.ru 09:03
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Энергетика

Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
BFM.ru 13:14
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Дочь Валерии назвала свое настоящее имя

Дочь певицы Валерии на своей странице в Instagram заявила о том, что ее настоящее имя не Анна Шульгина, а Шена.
Московский Комсомолец 07:47
Экономика

Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд

Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
РБК 15:22
Хоккей

«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

РИА Новости 14:18
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Lenta.ru 07:27
Общество

Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки

Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.
Взгляд.ру вчера в 10:18
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
РБК 11:50
Происшествия

Создательницу эзотерического ордена арестовали в Санкт-Петербурге

Известия 12:59
Шоу-бизнес

Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына

Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.
iReactor вчера в 00:12
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Брюгге»

Футболисты бельгийского «Брюгге» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы сыграли вничью с английским «Манчестер Юнайтед».
ProstoProSport 14:50
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Солидарность 04:48
Футбол

Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Бенфику» в матче Лиги Европы

Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле нанесли поражение португальской "Бенфике" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
РИА Новости 15:03
Политика

МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
ТАСС 11:23
Общество

Подо Львовом в больнице запели гимн, узнав, что к ним не едут из Уханя

РЕН ТВ 10:59
Общество

Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
РИА Новости 12:16
Общество

Гарри и Меган Маркл запретили использовать доходный королевский бренд

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогу Сассекскому, принцу Гарри и его жене Меган Маркл использовать прибыльный бренд Sussex Royal после того, как они отойдут от своих королевских обязанностей.
Sputnik Литва 05:05
Политика

Обсуждение бюджета ЕС на семь лет вызвало жаркие споры в Брюсселе

Многие страны Евросоюза уже заявили о своём несогласии с проектом основного финансового документа.
ТВ Центр 14:45
Как работают Яндекс.Новости?
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