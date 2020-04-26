В России зарегистрировали 6361 новый случай заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных в России выросло до 80 849 человек. У 45,9% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

В России количество зараженных коронавирусом превысило 80 тыс. человек

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