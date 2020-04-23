Коронавирус
Плюс один +1Число заразившихся коронавирусом в России превысило 62 тыс. человек
За минувшие сутки число случаев заражение коронавирусом COVID-19 в России возросло на 4 774 и достигло 62 773 человека. Как сообщает портал Стопкороновирус.рф, за весь период выздоровел 4 891 пациент, умерли 555 человек.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 62 тыс. человек
Будущее России. Национальные проекты23 апреля в 03:39
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
Общество
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 22:21
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
Происшествия
Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы
Жители подмосковного Ленинского городского округа пожаловались на шумную вечеринку, которую посреди ночи неизвестные закатили прямо под окнами жилых домов.
Известия вчера в 21:33
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
Пермскую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Два отделения пермской городской клинической больницы № 7 закрыты на карантин, коронавирус предварительно выявлен у пяти сотрудников медучреждения, указано в Instagram-аккаунте краевого минздрава.
РИА Новости 09:53
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru вчера в 14:10
Энергетика
Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьезно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.
РИА Новости 08:22
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Единоборства
Андрей Орловский: В идеале хотелось бы набить рожу Федору Емельяненко
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский отметил, что хотел бы провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверим.
Bookmaker-ratings.ru 09:37
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко лишилась титула «Женщина года»
Журнал «Glamour» решил отобрать у 29-летней Регины Тодоренко титул «Женщина года».
Родной город вчера в 14:37
Происшествия
В украинской психбольнице началась вспышка коронавируса
В Харьковской областной психиатрической больнице №1 началась вспышка коронавируса.
Lenta.ru 09:42
Политика
Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
Общество
Италия закроет границы для туристов до конца года
Агентство Телеграф 05:00
Футбол
Черышев приступит к тренировкам в составе «Валенсии» в начале мая
Российский тренер Дмитрий Черышев заявил, что Денис Черышев может приступить к тренировкам в общей группе "Валенсии" в случае снятия карантина в первых числах мая.С сегодняшнего дня по часу разрешили гулять людям с детьми.
Soccer.ru 09:06
Футбол
Тульскому «Арсеналу» - 36 лет
Как сообщает ИА "Тульские новости" В воскресенье «Арсеналу» исполняется 36 лет.
Спорт71 08:09
Общество
Россиян призвали изменить привычки после окончания самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что после отмены режима самоизоляции россиянам придется поменять свои привычки.
Московский Комсомолец 08:18
Футбол
«Слуцк» обыграл «Белшину» и сохранил лидерство в чемпионате Белоруссии
RT на русском 09:19
Кино
На Netflix вышел боевик «Эвакуация» с Крисом Хемвортом
REGNUM вчера в 02:35
Общество
Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса
RT на русском 09:18
Общество
Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны.
Lenta.ru 09:07
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
Общество
Число умерших от коронавируса в Калининградской области увеличилось
В Калининградской области скончались двое пациентов, болевших коронавирусом. Таким образом общее число погибших достигло трёх.
РБК Калининград 06:56
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Армия и оружие
Предварительные испытания РСЗО «Ольха-М» завершились на Украине
На Украине завершились предварительные испытания ракетной системы залпового огня «Ольха-М», сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны государства Алексей Данилов.
Взгляд.ру вчера в 08:03
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:37
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня 09:20