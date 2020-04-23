За минувшие сутки число случаев заражение коронавирусом COVID-19 в России возросло на 4 774 и достигло 62 773 человека. Как сообщает портал Стопкороновирус.рф, за весь период выздоровел 4 891 пациент, умерли 555 человек.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 62 тыс. человек

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