В России зарегистрировали 6361 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных в России выросло до 80 849 человек. У 45,9% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

В России количество зараженных коронавирусом превысило 80 тыс. человек

Общество Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Общество В России за сутки выявили 6361 случай заражения коронавирусом Подтвержденные случаи заражения коронавирусом вновь были выявлены в 83 российских регионах.

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Здоровье В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19. 17

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Культура Фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет в онлайн-формате С 27 апреля по 3 мая пройдет самый весенний фестиваль и конкурс пения «Московская весна A Cappella».

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Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 8

Общество В России выявили свыше 80 тысяч зараженных коронавирусом За последние сутки в России выявили 6 361 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 80 949. 21

Политика На Украине заявили о незаконности назначения Саакашвили вице-премьером Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам станет нарушением закона из-за наличия у политика судимости. 88

Политика Лукашенко вновь высказался против остановки экономики из-за COVID-19 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя останавливать предприятия и экономику страны из-за нового коронавируса, а нужно думать о том, что будет после окончания пандемии.