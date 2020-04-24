Коронавирус

РБКРБКВ России количество зараженных коронавирусом превысило 80 тыс. человек

В России зарегистрировали 6361 новый случай заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных в России выросло до 80 849 человек. У 45,9% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.
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В России количество зараженных коронавирусом превысило 80 тыс. человек

РБК05:45

Число зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило 8 тысяч человек

Моссоветвчера в 06:18

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 80 тыс

Будущее России. Национальные проекты05:02

Число зараженных коронавирусом в России превысило 80 тыс человек

Sibnovosti.ru05:17

В Астрахани число заразившихся коронавирусом превысило 200 человек

Московский Комсомолец24 апреля в 01:29

Число зараженных COVID-19 в России превысило 60 тысяч

АМИТЕЛ23 апреля в 04:52

В Армении число больных коронавирусом превысило 1,5 тыс человек

Вестник Кавказа23 апреля в 03:35
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Общество

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Интерфакс 06:26
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Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Политика

Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима

Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
Вести.Ru 05:09
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Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
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Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом перевалило за 500

Заражение коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки подтверждено еще у 4 человек Тульской области, 24 апреля сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 24 апреля в 12:53
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Общество

МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
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Футбол

12 лет назад Дзагоев дебютировал в официальных матчах за ЦСКА

26 апреля 2008 года полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел первый официальный матч за команду.
Спорт-Экспресс 03:00
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Общество

Депутат Госдумы Калашников попал в больницу с коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Lenta.ru вчера в 07:59
2,6K
Общество

В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом

Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
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Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе

По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru 07:03
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Происшествия

В Югре умер второй пациент с коронавирусом

Рабочий с Приобского нефтяного месторождения с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, это второй летальный случай, связанный с инфекцией, сообщил в воскресенье начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.
РИА Новости 07:12
Здоровье

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
6
Общество

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
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Происшествия

В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку

Российская газета 06:05
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
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Кино

Седьмой сезон «Сватов» может стать последним

Интермонитор.ру 23 апреля в 01:27
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Шоу-бизнес

Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга певица Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
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Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
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Общество

В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники

В Курганской области на время майских праздников запретят продажу алкоголя.
Lenta.ru 06:29
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Здоровье

В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области

Piter.tv вчера в 14:38
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Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Музыка

Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

Российская газета 24 апреля в 19:58
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Экономика

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 04:47
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Общество

Лукашенко призвал развивать регионы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее возрождать районы страны, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
News.ru 06:04
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
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Общество

В Россию вернулись 146 моряков из испанского Лас-Пальмаса

В калининградский аэропорт Храброво вернулись 146 российских моряков из испанского Лас-Пальмаса.
RT на русском 04:56
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