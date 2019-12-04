Общество
Infokam.suВ России коллекторам запретят выбивать долги за ЖКХ
Согласно вступившему летом этого года закону, запрещено продавать коллекторам задолженность по ЖКХ. Некоторые организации, работающие по долговым обязательствам, начали обходить нормы закона и составлять агентские договоры.
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с чего всё началось
Законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за ЖКУ, рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты внимательно следят за развитием ситуации с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги.Известиявчера в 16:01
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Общество
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Шоу-бизнес
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Как сообщает "Вечерняя Москва", российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг народной артистки Софии Ротару, а также рассказал о размерах гонораров для звезд за новогодние корпоративы.
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Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Авто
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Руководители японского автомобильного концерна Mitsubishi рассказали о том, какие новинки могут ждать российские автомобилисты в 2020 году.
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Температура перестанет опускаться ниже –20 градусов. «За четыре дня температура повысится на 25 градусов!» – отметил Вильфанд.
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