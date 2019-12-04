Законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за ЖКУ, рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты внимательно следят за развитием ситуации с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги.

с чего всё началось

Согласно вступившему летом этого года закону, запрещено продавать коллекторам задолженность по ЖКХ. Некоторые организации, работающие по долговым обязательствам, начали обходить нормы закона и составлять агентские договоры.

В России коллекторам запретят выбивать долги за ЖКХ

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