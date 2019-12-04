Общество

Infokam.suInfokam.suВ России коллекторам запретят выбивать долги за ЖКХ

Согласно вступившему летом этого года закону, запрещено продавать коллекторам задолженность по ЖКХ. Некоторые организации, работающие по долговым обязательствам, начали обходить нормы закона и составлять агентские договоры.
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с чего всё началось

Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за ЖКУ, рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты внимательно следят за развитием ситуации с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги.
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