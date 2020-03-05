Российским компаниям оборонно-промышленного комплекса реструктурируют долги на 750 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс». Об этом решении сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

В России компаниям ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

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