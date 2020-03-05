Экономика
Ореанда-НовостиВ России компаниям ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей
Российским компаниям оборонно-промышленного комплекса реструктурируют долги на 750 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс». Об этом решении сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов.
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Здоровье
ВОЗ выясняет обстоятельства заражения собаки коронавирусом в Гонконге
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выясняет обстоятельства, связанные с заражением собаки коронавирусом в Гонконге.
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Экономика
«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой
Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в спринте на этапе КМ в Норвегии
Россиянин Александр Большунов занял пятое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Футбол
«Атлетик» проиграл «Гранаде», но всеравно вышел в финал Кубка Испании
Напомним, что первая встреча завершилась победой басков 1:0. За счет гола на выезде команда из Бильбао проходит в финал турнира, где их соперником станет Реал Сосьедад.
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Общество
США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов
Власти США обвинили российского бизнесмена и владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов.
Политика
ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией
Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Политика
Сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.
Происшествия
В Петербурге проходят обыски в офисе крупной IT-компании
Сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят обыски в офисе одной из IT-компаний в Московском районе Петербурга, передаёт ТАСС.
Общество
Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заболевания коронавирусом
В четверг, 5 февраля, в федеральных СМИ появилась информация, что в России зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом.
Общество
В Петербурге общежитие медуниверситета закрыли на карантин
В Санкт-Петербурге общежитие медицинского университета имени Мечникова закрыли на двухнедельный карантин из-за коронавируса, сообщает издание «Фонтанка».
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства РФ
В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Политика
Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта «Северный поток-2»
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» закончился со счетом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды.
Общество
Меган Маркл вернется в Великобританию впервые после отказа от привилегий
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения от королевских привилегий.
Единоборства
Александр Емельяненко: на зоне был блатным
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своем пребывании в местах лишения свободы.
Наука
Канадцы создали светящуюся и не боящуюся воды ткань
Канадские инженеры создали тонкую двуслойную нейлоновую ткань, способную светиться под действием электричества.