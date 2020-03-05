Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ России компаниям ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Российским компаниям оборонно-промышленного комплекса реструктурируют долги на 750 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс». Об этом решении сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Российской оборонке простят долги на сотни миллиардов рублей

Lenta.ru11:30

Предприятиям ОПК спишут около 375 млрд рублей долгов

Коммерсантъ11:00

Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей

ТАСС10:19

Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Интерфакс10:35

Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

РИА Новости10:32

Предприятиям ОПК пообещали списать 375 млрд рублей долгов

Взгляд.ру10:32

Российским оборонным предприятиям спишут около 375 млрд рублей долгов

Ведомости10:42
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Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов.
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HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Российская газета 14:00
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ВОЗ выясняет обстоятельства заражения собаки коронавирусом в Гонконге

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выясняет обстоятельства, связанные с заражением собаки коронавирусом в Гонконге.
ТАСС 13:49
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В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

Российская газета 16:11
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Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Экономика

«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой

Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
Forbes 08:47
Общество

В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
РИА Новости 06:47
Спорт

Лыжник Большунов стал пятым в спринте на этапе КМ в Норвегии

Россиянин Александр Большунов занял пятое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене.
RT на русском вчера в 11:52
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 00:20
Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК 03:49
Футбол

«Атлетик» проиграл «Гранаде», но всеравно вышел в финал Кубка Испании

Напомним, что первая встреча завершилась победой басков 1:0. За счет гола на выезде команда из Бильбао проходит в финал турнира, где их соперником станет Реал Сосьедад.
Советский спорт 16:54
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Политика

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
RT на русском 16:34
Общество

США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

Власти США обвинили российского бизнесмена и владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов.
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Политика

ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией

Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском 14:09
Политика

Сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.
ТАСС 11:45
Происшествия

В Петербурге проходят обыски в офисе крупной IT-компании

Сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят обыски в офисе одной из IT-компаний в Московском районе Петербурга, передаёт ТАСС.
78.ru 10:24
Общество

Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:12
Политика

Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Вести.Ru 05:48
Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:41
Здоровье

В России зафиксировали новый случай заболевания коронавирусом

В четверг, 5 февраля, в федеральных СМИ появилась информация, что в России зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом.
Карелинформ 04:21
Общество

В Петербурге общежитие медуниверситета закрыли на карантин

В Санкт-Петербурге общежитие медицинского университета имени Мечникова закрыли на двухнедельный карантин из-за коронавируса, сообщает издание «Фонтанка».
АиФ Санкт-Петербург 00:16
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Интерфакс 14:24
Политика

Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта «Северный поток-2»

Комсомольская правда 03 марта в 19:00
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Футбол

Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» закончился со счетом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды.
Коммерсантъ вчера в 13:46
Общество

Меган Маркл вернется в Великобританию впервые после отказа от привилегий

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения от королевских привилегий.
Lenta.ru 07:19
Единоборства

Александр Емельяненко: на зоне был блатным

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своем пребывании в местах лишения свободы.
РИА Новости 10:11
Наука

Канадцы создали светящуюся и не боящуюся воды ткань

Канадские инженеры создали тонкую двуслойную нейлоновую ткань, способную светиться под действием электричества.
N+1 07:56
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Панатинаикос» и вышли в плей-офф Евролиги

РИА Новости 15:50
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