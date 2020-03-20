Налогоплательщикам в сфере спорта, культуры и искусства предоставят отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

В России компаниям в сфере культуры и спорта отсрочат уплату налогов

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