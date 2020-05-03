Общество

REGNUMREGNUMНазваны регионы РФ с наибольшим числом новых заражений коронавирусом

Отмечается, что половина новых заразившихся (50,6%) не имеют симптомов болезни. За сутки умерло 76 человек с коронавирусом. Среди регионов-лидеров по числу новых выявленных случаев заражений на первом месте по-прежнему Москва — 5795 случаев.
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Названы регионы РФ с наибольшим числом новых заражений коронавирусом

REGNUM04:09

Оперштаб огласил количество заболевших и умерших от коронавируса в России

TV BRICS04:48

В России коронавирус выявлен у 134 тысяч человек

Sputnik Таджикистанвчера в 03:20

В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом

ФАНвчера в 03:49

В России коронавирус зарегистрировали еще у 10,6 тыс. человек за сутки

Полит.рувчера в 03:45

В России выявлено 10633 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки

Телеканал UTVвчера в 03:34

Оренбуржье не вошло в список регионов с наибольшим числом новых заражений COVID-19

Orenday.ruвчера в 07:28
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Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью остановить циркуляцию нового типа коронавируса невозможно.
Известия 05:21
1,6K
Происшествия

В Петербурге загорелся цех на заводе турбинных лопаток

РИА Новости 06:00
1
Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

РИА Новости 06:08
65
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном Департаменте образования.
Известия 06:08
16
Политика

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Здоровье

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
412
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
24
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru вчера в 08:58
3,4K
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
3,7K
Политика

Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 02 мая в 10:46
4,5K
Общество

Эксперт рассказал, как определить телефонных мошенников

Москва, 4 мая 2020, 08:06 — REGNUM Каким образом определить, что вам звонят от имени банка мошенники, звонки от которых учащаются в период нестабильности и кризиса, рассказал 4 мая РИА Новости эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Дмитрий Янин.
REGNUM 01:06
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Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,3K
Политика

Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
2
Биатлон

Йоханнес Бё намерен завершить карьеру после ОИ-2026

Десятикратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бё рассказал, когда завершит спортивную карьеру.
RT на русском 05:49
Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Музыка

Автор хитов «Ласкового мая» скончался от инсульта

Вести.Ru 05:59
3
Общество

Десятой жертвой коронавируса на Дону стала 48-летняя женщина

Погибшей стала 48-летняя женщина из Зимовниковского района.
Батайское время 04:28
11
Транспорт

Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска

Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
13
Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 02 мая в 05:39
431
Происшествия

В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице

Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Российская газета 05:00
7
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

Аргументы и Факты 02 мая в 19:54
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Политика

Маулен Ашимбаев стал новым спикером сената Казахстана

Новым спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана избран Маулен Ашимбаев, занявший вакантное после Дариги Назарбаевой место сенатора, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.
РИА Новости 03:41
Армия и оружие

На границе КНДР и Южной Кореи произошла перестрелка

Ореанда-Новости вчера в 01:08
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Общество

Сергей Цивилёв в очередной раз обратится к жителям Кузбасса

Напомни, ранее Сергей Цивилёв неоднократно обращался к жителям региона в связи с ситуацией с коронавирусом.
REGNUM 02:03
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Футбол

Мутко назвал глупостью идею расширения РПЛ до 18 команд

Бывший министр спорта и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился мнением по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
RT на русском вчера в 07:26
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Хоккей

Протапович вернулся в «Автомобилист»

Нападающий Александр Протапович подписал контракт с «Автомобилистом», Об этом сообщает агентство Winners Hockey.
Sport24.ru 04:57
Здоровье

10% пациентов больницы в Коммунарке находятся в реанимации

В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации, сообщил главный врач инфекционной клиники в Коммунарке Денис Проценко.
РИАМО вчера в 08:33
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Главное