Общество
REGNUMНазваны регионы РФ с наибольшим числом новых заражений коронавирусом
Отмечается, что половина новых заразившихся (50,6%) не имеют симптомов болезни. За сутки умерло 76 человек с коронавирусом. Среди регионов-лидеров по числу новых выявленных случаев заражений на первом месте по-прежнему Москва — 5795 случаев.
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В России выявлено 10633 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки
Телеканал UTVвчера в 03:34
Оренбуржье не вошло в список регионов с наибольшим числом новых заражений COVID-19
Orenday.ruвчера в 07:28
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:17, Ашберн
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью остановить циркуляцию нового типа коронавируса невозможно.
Известия 05:21
Происшествия
В Петербурге загорелся цех на заводе турбинных лопаток
РИА Новости 06:00
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном Департаменте образования.
Известия 06:08
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru вчера в 08:58
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 02 мая в 10:46
Общество
Эксперт рассказал, как определить телефонных мошенников
Москва, 4 мая 2020, 08:06 — REGNUM Каким образом определить, что вам звонят от имени банка мошенники, звонки от которых учащаются в период нестабильности и кризиса, рассказал 4 мая РИА Новости эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Дмитрий Янин.
REGNUM 01:06
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Политика
Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
Биатлон
Йоханнес Бё намерен завершить карьеру после ОИ-2026
Десятикратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бё рассказал, когда завершит спортивную карьеру.
RT на русском 05:49
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Музыка
Автор хитов «Ласкового мая» скончался от инсульта
Вести.Ru 05:59
Общество
Десятой жертвой коронавируса на Дону стала 48-летняя женщина
Погибшей стала 48-летняя женщина из Зимовниковского района.
Батайское время 04:28
Транспорт
Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска
Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 02 мая в 05:39
Происшествия
В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице
Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Российская газета 05:00
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса
Аргументы и Факты 02 мая в 19:54
Политика
Маулен Ашимбаев стал новым спикером сената Казахстана
Новым спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана избран Маулен Ашимбаев, занявший вакантное после Дариги Назарбаевой место сенатора, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.
РИА Новости 03:41
Армия и оружие
На границе КНДР и Южной Кореи произошла перестрелка
Ореанда-Новости вчера в 01:08
Общество
Сергей Цивилёв в очередной раз обратится к жителям Кузбасса
Напомни, ранее Сергей Цивилёв неоднократно обращался к жителям региона в связи с ситуацией с коронавирусом.
REGNUM 02:03
Футбол
Мутко назвал глупостью идею расширения РПЛ до 18 команд
Бывший министр спорта и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился мнением по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
RT на русском вчера в 07:26
Хоккей
Протапович вернулся в «Автомобилист»
Нападающий Александр Протапович подписал контракт с «Автомобилистом», Об этом сообщает агентство Winners Hockey.
Sport24.ru 04:57
Здоровье
10% пациентов больницы в Коммунарке находятся в реанимации
В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации, сообщил главный врач инфекционной клиники в Коммунарке Денис Проценко.
РИАМО вчера в 08:33