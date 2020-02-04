По словам корреспондента, теперь огурцы стоят около 400 рублей. Вирус также взвинтил цены и на помидоры — 700 рублей за кг.

В России коронавирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

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