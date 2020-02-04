Общество

9111.ru9111.ruЦены на огурцы в России взлетели до 400 рублей

На Дальнем Востоке из-за закрытой границы между Россией и Китаем цены на овощи выросли в два раза. Например, в Приморье стоимость килограмма огурцов стоит 400 рублей. Из-за китайского вируса также выросли цены на помидоры.
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Цены на огурцы подскочили до 400 рублей из-за вспышки коронавируса

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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
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Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
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Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

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