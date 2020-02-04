На Дальнем Востоке из-за закрытой границы между Россией и Китаем цены на овощи выросли в два раза. Например, в Приморье стоимость килограмма огурцов стоит 400 рублей. Из-за китайского вируса также выросли цены на помидоры.

Цены на огурцы в России взлетели до 400 рублей

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