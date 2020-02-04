Экономика

Lenta.ruLenta.ruКитайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм. Распространение вируса негативно отражается на китайских ресторанах в России.
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Приморье открыло границу с Китаем для фур из-за взлета цен

Московский Комсомолец10:20

Из-за коронавируса овощи на Дальнем Востоке подорожали вдвое

МИР 2410:00

Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая

Телеканал 360°вчера в 17:00

Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

Lenta.ru05:23

Вирус усложнил логистику

Интерфакс - Россия05:15

На Дальнем Востоке после закрытия границы с Китаем подорожали овощи и фрукты

Общественное телевидение России03:26

В магазинах Дальнего Востока из-за коронавируса взлетели цены на еду

НТВ05:24
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Экономика

Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя

Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
РБК 10:23
Общество

Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию

Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
REGNUM 09:06
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
РИА Новости 10:41
Общество

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
ТАСС 08:31
Политика

СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»

Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
РБК 10:39
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
Газета.Ru 09:51
Политика

Голосование в Айове: демократы проиграли сами себе

Традиционно первым штатом, в котором происходит голосование за потенциальных кандидатов от двух основных партий, является Айова.
РИА Новости 10:06
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa вчера в 19:42
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК 07:07
Общество

В украинский учебник истории вкралась фотожаба с Киану Ривзом

Вести.Ru 06:52
Технологии

Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок

Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
РБК 02:57
Политика

Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Газета.Ru 08:57
Политика

Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США

«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:12
Шоу-бизнес

66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа

66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Paparazzi.ru 09:43
Экономика

Рыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд

В результате рыночная капитализация производителя электромобилей, бьющая рекорд за рекордом, достигла $140,6 млрд.
Ведомости 06:55
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

Российская газета 02:29
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Хоккей

Умер олимпийский чемпион Александр Скворцов

Олимпийский чемпион 1984 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Скворцов скончался в возрасте 65 лет, сообщается на сайте нижегородского "Торпедо".
РИА Новости 02:08
Политика

В Госдуму поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в профильный комитет поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции России.
РИА Новости 09:14
Шоу-бизнес

Любовь Успенская выкупила дочь у НТВ за 100 тысяч рублей

Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир на НТВ.
StarHit.ru 08:00
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Происшествия

Мужчину, избившего пасынка, доставили в отделение полиции Москвы

РИА Новости 10:08
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Футбол

Нападающий Фёдор Смолов: с детства следил за «Сельтой»

Красная весна 09:28
Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Интерфакс 04:51
Общество

Google впервые рассказала о зарабатываемых на YouTube миллиардах

Компания Google впервые раскрыла информацию о том, сколько зарабатывает на рекламе в видеохостинге YouTube.
Lenta.ru 10:09
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка

Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти их союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
StarHit.ru вчера в 20:00
Гаджеты

Xiaomi представил бюджетный смартфон Poco X2

Компания Poco, индийское подразделение китайского гиганта Xiaomi, представила новый смартфон Poco X2.
Московский Комсомолец в Марий Эл 06:46
Происшествия

Россию обязали выплатить более 800 тыс. евро за пытки в МВД

Еще 180 тыс. евро ЕСПЧ присудил адвокатам, в квартирах или офисах которых незаконно прошли обыски.
Росбалт 10:15
Как работают Яндекс.Новости?
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