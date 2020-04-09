Всего в стране заразились уже 13584 человек. Новые данные опубликовал сегодня, 11 апреля, официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф. Так, за последние сутки в Москве подтверждено 1030 новых случаев, в Петербурге – 80.

В России коронавирусом заболели еще 1667 человек

Общество Собянин разъяснил порядок получения специальных пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 82

Общество Умер российский политолог Александр Некрасов В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов. 273

Происшествия В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу. 12

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 758

Происшествия Медцентр имени Семашко в Архангельске закрыли на карантин Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА России в Архангельске закрыли на карантин сроком на две недели, после того как у одной из пациенток было выявлено подозрение на коронавирус. 4

Здоровье Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни. 124

Общество Названы новые симптомы коронавируса У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology. 6

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4K

Общество Губернатор штата Нью-Йорк заявил об «ужасающей стабильности» эпидемии Число умерших от коронавируса в американском штате Нью-Йорк достигло 8627 человек, 11 апреля в ходе пресс-конференции заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Общество На всех въездах в Москву дежурят полицейские Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве. 2K

Здоровье ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий. 87

Здоровье Врачи определили кашель, который указывает на рак легких Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании. 18

Здоровье Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ. 137