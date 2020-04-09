Коронавирус
ЛеноблинформВ России коронавирусом заболели еще 1667 человек
Всего в стране заразились уже 13584 человек. Новые данные опубликовал сегодня, 11 апреля, официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф. Так, за последние сутки в Москве подтверждено 1030 новых случаев, в Петербурге – 80.
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Число заболевших коронавирусом в России за сутки составило 1459 человек
Политика Сегодня09 апреля в 03:51
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 12:32
Общество
Собянин разъяснил порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 12:44
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Происшествия
В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов
В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском 11:39
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru 10:09
Происшествия
Медцентр имени Семашко в Архангельске закрыли на карантин
Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА России в Архангельске закрыли на карантин сроком на две недели, после того как у одной из пациенток было выявлено подозрение на коронавирус.
РЕН ТВ 11:49
Здоровье
Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными
Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv 09:17
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
РИА Новости 12:12
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге
Lenta.ru вчера в 23:32
Общество
Губернатор штата Нью-Йорк заявил об «ужасающей стабильности» эпидемии
Число умерших от коронавируса в американском штате Нью-Йорк достигло 8627 человек, 11 апреля в ходе пресс-конференции заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
ИА Красная Весна 12:40
Общество
На всех въездах в Москву дежурят полицейские
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Происшествия
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом
Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
Здоровье
ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.
ТАСС 09:17
Здоровье
Врачи определили кашель, который указывает на рак легких
Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Народные новости 05:25
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Общество
В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:11
Футбол
Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков «Рубина»
Савин попросил тренера «Рубина» подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он штрафует игроков за слово «брат».
Евро-футбол.ру вчера в 12:01
Общество
Роспотребнадзор: 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Сегодня в России численность зараженных коронавирусом составляет 11 917 человек.
RuNews24.ru вчера в 10:45
Политика
Посол в России: пандемия не повлияет на график поставок Индии С-400
Ситуация с распространением коронавируса не отразится на графике выполнения военных контрактов России и Индии, в частности на поставках зенитных ракетных систем С-400.
ТАСС 08:39