Москва, 19 мая 2020, 10:49 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус выявлены в течение суток в 83 российских регионах. Таких случаев 9263, информирует 19 мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число случаев, когда был выявлен положительный тест, составляет 299 941.

Новые положительные тесты на SARS-CoV-2 подтверждены в 83 регионах РФ

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