Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Москва, 25 мая 2020, 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования подтвердили 8946 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщили в московском оперштабе. Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ.
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За сутки в России подтверждено 8946 случаев COVID-19 в 83 субъектах

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