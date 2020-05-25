Коронавирус
REGNUMВ России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Москва, 25 мая 2020, 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования подтвердили 8946 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщили в московском оперштабе. Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ.
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Названы цены на все модели iPhone 12
Известный американский инсайдер Джон Проссер, который верно сообщил точные даты презентации iPhone SE и нового MacBook Pro 13, опубликовал цены на все четыре модели линейки iPhone 12.
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Общество
ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России
В 2017 году 57,1% опрошенных считали, что вести бизнес в России небезопасно, сейчас их число выросло до 74,3%. Доля респондентов, которые считают, что российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного преследования, за эти годы почти не изменилась и сохранилась на уровне 70–71%.
Forbes 03:29
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Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
News.ru 23 мая в 09:02
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Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса
«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
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Эд Бун заявил, что работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Креативный директор NetherRealm Studios Эд Бун заявил, что у команды разработчиков всегда есть возможность работать не только над Mortal Kombat и Injustice.
NewInform вчера в 09:13
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса
Газета.Ru 05:13
Общество
В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
За весь 2019 год был зафиксирован всего 61 случай высокого загрязнения воздуха и еще два экстремально высоких (к ним относится превышение ПДК вредных веществ от 20 и более раз сроком на двое суток или от 30 раз на восемь и более часов).
РБК 03:18
Общество
Роспотребнадзор подал иск к сети алкомаркетов «Красное и белое»
Роспотребнадзор через суд просит закрыть склад сети алкомаркетов «Красное и белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка коронавируса среди сотрудников.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:23
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», — приводит его слова Интерфакс.
RT на русском 04:45
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Вечерняя Москва 04:40
Здоровье
Названа главная мишень коронавируса в организме
Московский Комсомолец 02:42
Экономика
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Некоторые из титанов Уолл-стрит, великих инвесторов-миллиардеров, заработавших состояния на финансовых рынках Америки, сильно обеспокоены тем, насколько сильно экономика США пострадала от коронавируса.
РИА Новости 01:00
Экономика
В апреле выдача ипотеки в России сократилась на треть
В апреле в целом по России было выдано 81,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд руб.: по сравнению с мартом это меньше на 33% по количеству и на 39% по объему.
Коммерсантъ 04:14
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В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
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В жилом доме в Казани взорвался газ
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В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
РБК вчера в 17:38
Общество
Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 25 мая
Сегодня, 25 мая, в региональном оперативном штабе уточнили, где были найдены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области.
Pro Город Самара 04:38
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Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
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Шувалов рассказал о сокращении еще 10% сотрудников ВЭБ.РФ в июле
Госкорпорация ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников в июле 2020 г. Об этом сообщил председатель корпорации Игорь Шувалов в интервью РБК.
Ведомости вчера в 17:59
Происшествия
СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве
Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
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Политика
Еще одна европейская страна заявила о победе над коронавирусом
Еще одна европейская страна, Черногория, объявила о победе над коронавирусом.
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Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва 23 мая в 21:43