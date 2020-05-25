Москва, 25 мая 2020, 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования подтвердили 8946 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщили в московском оперштабе. Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ.

Гаджеты Названы цены на все модели iPhone 12 Известный американский инсайдер Джон Проссер, который верно сообщил точные даты презентации iPhone SE и нового MacBook Pro 13, опубликовал цены на все четыре модели линейки iPhone 12. 1

Общество ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России В 2017 году 57,1% опрошенных считали, что вести бизнес в России небезопасно, сейчас их число выросло до 74,3%. Доля респондентов, которые считают, что российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного преследования, за эти годы почти не изменилась и сохранилась на уровне 70–71%. 1

Общество В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха За весь 2019 год был зафиксирован всего 61 случай высокого загрязнения воздуха и еще два экстремально высоких (к ним относится превышение ПДК вредных веществ от 20 и более раз сроком на двое суток или от 30 раз на восемь и более часов).

Политика Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию «Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», — приводит его слова Интерфакс. 26

Экономика Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото Некоторые из титанов Уолл-стрит, великих инвесторов-миллиардеров, заработавших состояния на финансовых рынках Америки, сильно обеспокоены тем, насколько сильно экономика США пострадала от коронавируса.

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