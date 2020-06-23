В России за последние сутки было зафиксировано 7425 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 23 июня достигло 599705.

В России коронавирусом заразились почти 600 тысяч человек

Политика В Кремле напомнили условие вступления поправок к Конституции в силу Кремль исходит из заявления президента РФ Владимира Путина о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими, а любое голосование подразумевает два возможных варианта развития событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 6

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Происшествия Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм». 306

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Политика Кремль назвал неверным замечание об использовании в статье Путина фейковой цитаты Гитлера Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг предположение о том, что в статье Владимира Путина об истории Второй мировой войны была использована фейковая цитата Адольфа Гитлера, заметив, что все, что использовалось в этой работе, является архивными документами, а не пересказом чьих-то слов.

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