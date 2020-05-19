Общество
REGNUMВ России летнюю оздоровительную кампанию могут начать с 1 июля
Москва, 19 мая 2020, 11:39 — REGNUM Летние смены в российских лагерях отдыха могут сократиться с 21 до 14 дней, сообщила 19 мая замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
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Летние лагеря ждут школьников, но приём детей пока остаётся под вопросом из-за пандемии
ТРК Ника16 мая в 01:59
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Общество
В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Политика
Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.
ТАСС 08:34
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Происшествия
Врачи ялуторовской больницы сообщили о неполучении стимулирующих выплат
«Межбюджетные трансферты для врачей составили 255 млн рублей», - сообщают специалисты ИЦК.
NashGorod.ru 08:25
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона
Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
Происшествия
Под Волгоградом коронавирус выявили у пациентов психинтерната
Волгоград, 19 мая 2020, 13:06 — REGNUM Вспышку коронавируса зафиксировали среди пациентов Жирновского психоневрологического интерната Волгоградской области.
REGNUM 06:06
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Кино
Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью
Evo-rus.com вчера в 15:06
Кино
Дэвид Аркетт сыграет шерифа в новом «Крике»
Экономика сегодня 06:01
Общество
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
РИА Новости 07:47
Общество
Работающим российским пенсионерам продлили больничные
Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Здоровье
Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня
Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС 04:09
Шоу-бизнес
Молодую жену Петросяна раскритиковали за неумение готовить
В последнее время молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова часто публикует в своем блоге различные кулинарные рецепты.
Pravda.Ru 07:07
Общество
В Москве женщине-инвалиду отменили штраф за нарушение самоизоляции
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы профессору РУДН Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции аннулирован, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.
Коммерсантъ вчера в 16:34
Авто
Обновленный BJ212 — китайский аналог УАЗ — поступил в продажу
Китайская компания BAW запустила в продажу обновленную версию рамного внедорожника BJ212, являющегося аналогом отечественных моделей ГАЗ-69 и УАЗ-469.
Letnews.ru вчера в 10:07
Здоровье
115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 17 мая в 05:34
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
Общество
В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек
Уральский меридиан 03:46
Авто
Рынок люксовых автомобилей в РФ упал на 62%
Автоновости дня 06:22
Политика
Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств
Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств в стране.
RT на русском 08:05