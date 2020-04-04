Происшествия
ИнтерфаксВ Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
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с чего всё началось
В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Как отмечается в сообщении, минувшей ночью сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного злоумышленника.РИА Новости06:15
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