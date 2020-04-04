Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
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с чего всё началось

В Мурманске предотвратили теракт

В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Как отмечается в сообщении, минувшей ночью сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного злоумышленника.
РИА Новости06:15

Подробнее о событии

В Мурманске ликвидировали вооруженного террориста

Nord-News07:11

Опубликовано видео ликвидации в Мурманске боевика

Мурманский вестник06:55

В Мурманске предотвратили теракт

РИА Новости06:15

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

Интерфакс05:59

В Мурманске ликвидировали боевика, планировавшего совершить теракт

ТАСС06:27

Стали известны подробности задержания в Мурманске террориста

Би-порт06:40

Появилось видео ликвидации боевика в Мурманске

Северпост07:12
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Общество

Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве

Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве за последние сутки, у них были хронические и онкологические заболевания.
ТАСС 05:04
Общество

Минпросвещения допускает продление учебного года летом

Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.
Педсовет 06:07
Космос

Создатели корабля «Союз МС-16» проверили его готовность к старту

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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
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В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом

В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.
Амур.инфо 04:25
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуево.
Известия 07:22
Игры

Перенесен релиз The Last of Us: Part 2

Live24 02 апреля в 15:00
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Во время онлайн-брифинга в соцсетях глава региона напомнил, что Владимир Путин порекомендовал продлить режим самоизоляции до 30 апреля.
Prooren.ru 03:09
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Происшествия

Арестован вице-губернатор Кировской области

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
RT на русском 08:23
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Шоу-бизнес

Тарасов подарил Костенко дом, который строил вместе с Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов подарил новой супруге Анастасии Костенко дом, который изначально предназначался для телеведущей Ольги Бузовой.
Народные новости 02:34
Армия и оружие

Во Франции около 600 военных заразились коронавирусом

Примерно 600 французских военнослужащих заразились новым типом коронавируса, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
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Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 15:24
Музыка

Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт

Подключиться к рейву можно из дома и бесплатно, трансляция начнется 11 апреля в 20:00.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:31
Здоровье

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Экономика

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
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Общество

Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса

Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 08:36
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Происшествия

На Урале поймали мужчину, который распространял фейки о коронавирусе

Мужчина распространял фейковые новости о пандемии коронавируса в интернете.
Екатеринбург Онлайн 06:33
Здоровье

Продажу крепкого алкоголя хотят ограничить

"Сухой закон" в России во время нерабочих дней из-за распространения коронавируса вводить не стоит, а ограничить продажу крепкого алкоголя следовало бы, считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Вести.Ru 07:39
Музыка

Матвей Беляев выступил в «Поединках» на шоу «Голос. Дети. 7 сезон»

Напомним, что солист творческого центра "Ветер Live" Дворца химиков на этапе "слепых прослушиваний" выбрал команду Полины Гагариной.
Медиа-Центр 35media.ru 03:00
Общество

Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России

Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 пока идет по оптимистичному сценарию.
РИА Новости 07:04
Наука

Разработан новый метод для повышения эффективности светодиодных ламп

Discover24 05:46
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости вчера в 09:14
Футбол

Объявлена крайняя дата возобновления РПЛ

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о сроках возобновления сезона российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 08:27
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Происшествия

Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции

Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.
РИА Новости 07:36
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