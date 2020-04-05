Коронавирус
RT на русскомВ России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски
Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.
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с чего всё началось
Национальный союз защиты прав потребителей обратился в правительство РФ с просьбой принять дополнительные меры безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках в условиях распространения в России коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.РИА Новости06:05
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Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
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