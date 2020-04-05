Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски

Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.
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с чего всё началось

В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям

Национальный союз защиты прав потребителей обратился в правительство РФ с просьбой принять дополнительные меры безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках в условиях распространения в России коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
РИА Новости06:05

Подробнее о событии

В Госдуме оценили идею обязать магазины выдавать маски покупателям

RT на русском08:49

В России предложили обязать магазины раздавать маски покупателям

Известия06:55

В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям

РИА Новости06:05

Магазины и аптеки могут обязать бесплатно раздавать покупателям маски и перчатки

ТК Звезда06:33

В России предложили обязать магазины раздавать покупателям маски

REGNUM06:25

В России предлагают обязать магазины выдавать маски покупателям

Газета.Ru06:15

Российские магазины могут обязать выдавать клиентам маски

News.ru06:38
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Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука 03 апреля в 20:43
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Религия

У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

«По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.
РБК 14:39
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Экономика

В России ускорились темпы продаж антидепрессантов

За первые 12 недель 2020 года объем продаж антидепрессантов в России вырос на 21% в стоимостном выражении - до 1,16 млрд рублей, подсчитали аналитики DSM Group по запросу "Газеты.Ru".
Газета.Ru 01:49
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Футбол

Футболисты «Динамо» согласились на понижение зарплат

Игроки футбольного клуба "Динамо" Москва договорились с руководством о понижении своих зарплат.
Вести.Ru 09:09
Общество

Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.
РИА Новости 16:36
Экономика

Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике

Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности.
РБК 16:34
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском 15:53
Армия и оружие

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ

Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
REGNUM вчера в 15:36
Здоровье

В США нашли рискованное решение проблемы дефицита аппаратов ИВЛ – NYT

Вашингтон, 5 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В больницах Нью-Йорка апробируют метод подключения сразу двух пациентов с COVID-19 к одному аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), учёные отмечают, что это рискованный шаг, но «другой вариант — смерть».
REGNUM 10:30
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль 12:16
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Здоровье

Россиянам рассказали, кому необходимо носить маски

Попова добавила, что сидящим дома на самоизоляции россиянам маска вообще не нужна. Она посоветовала закрывать нос и рот при выходе на улицу.
Мойка78 15:33
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Российская газета 15:54
Футбол

Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в челлендже нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и проиграла ему более чем в три раза.
РИА Новости 13:05
Общество

В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса

В Карачаево-Черкесском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в регионе подтверждены первые три случая COVID-19.
RT на русском 15:18
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи

Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ.
РИА Новости 14:00
Здоровье

В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы

В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.
Комсомольская правда 15:39
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражен коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой за слова о пластике

Интересно, что вскоре Виктория таки извинилась перед Шишковой, признав, что высказывалась слишком дерзко.
Bimru.ru 04:24
Шоу-бизнес

Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»

Privet-Rostov.ru вчера в 13:57
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Znak.com 09:07
Политика

Евросоюзу предрекли распад из-за пандемии коронавируса

Бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль в совместной статье в газете Tagesspiegel предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:39
Общество

Воробьев утвердил список работающих в карантин предприятий Подмосковья

В период повышенной готовности работу продолжат осуществлять организации, которые снабжают граждан продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, а также предприятия, оказывающие им логистические и складские услуги.
Политическая Экспертиза 05:37
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