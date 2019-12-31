Экономика

REGNUMREGNUMВ России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января. Предельный размер процентов по займам сроком на 1 год не должен превышать сам займ более чем в 1,5 раза. Такое правило коснется всех коммерческих займов по договору потребительского кредита.
Читать в источнике
Комментировать254
с чего всё началось

Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
РИА Новости01:41

Подробнее о событии

В России ограничат максимальный размер долга с 1 января

РБК01:45

В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

Российская газета04:57

В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга

Газета.Ru04:33

В Госдуме назвали важным закон о предельном размере долга по кредитам

RT на русском03:36

В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

РИА Новости04:06

Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

Известия01:25

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

REGNUMвчера в 22:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Общество

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Коммерсантъ вчера в 19:43
Происшествия

Задержаны двое готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

Ангелина Вовк и Игорь Николаев стали народными артистами РФ

Вести.Ru 04:16
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Шоу-бизнес

Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм

Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
РЕН ТВ 04:42
Политика

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю Нового года, сообщает во вторник пресс-служба Кремля, отметив, что телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе украинской стороны.
Интерфакс 05:32
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Происшествия

Омский подросток посмертно награжден медалью «За спасение погибавших»

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 14-летнего подростка из Омска, бросившегося спасать провалившихся в полынью мальчиков.
Известия 05:14
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело вчера в 05:37
Хоккей

Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Здоровье

Тверской Роспотребнадзор рассказал о «грязных руках» на Новый год

В региональном Роспотребнадзоре рассказали тверитянам, как сделать новогодние каникулы не только радостными, но и безопасными.
Московский Комсомолец 28 декабря в 08:10
Происшествия

Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье

Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
BFM.ru 03:45
Политика

Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
BFM.ru 05:20
Армия и оружие

Белоруссия и НАТО обсуждают совместные учения

REGNUM 05:13
Происшествия

Экс-прокурору из Владикавказа предъявили обвинение в заказном убийстве

Экс-прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение по статье «убийство», сообщает Следственный комитет.
Взгляд.ру 05:29
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
РИА Новости 03:53
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Энергетика

Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию

Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
Коммерсантъ 03:54
Финансы

Экономисты дали прогноз по рублю на 2020 год

По итогам уходящего года рубль укрепился к доллару более чем на 10%, а к евро — на 14%. Причиной этому стал рост мировых цен на нефть.
Gazeta.SPb 02:04
Здоровье

Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя

Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
Известия 00:42
Наука

Ученые предупредили о смертельной опасности неправильного сна

РЕН ТВ 02:58
Политика

На Украине назвали историческим решение об энергонезависимости от РФ

Ранее 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах получить более $7 млрд по газовому контракту с Россией, рассчитанному на пять лет, после подписания между Москвой и Киевом соглашения об обнулении взаимных претензий и выплаты компенсаций «Нафтогазу» от «Газпрома».
Известия 03:09
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 69,34 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 30,57 копейки - до 69,3406 рубля, курс доллара снизился на 12,58 копейки - до 61,9057 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:47
Футбол

Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)

Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
Sports.ru вчера в 09:25
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Дополнительные дни отпуска С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска россиян увеличится из-за вступления в силу закона об обязанности работодателя предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
ФАН 29 декабря в 11:17
Экономика

Биткойн вырос на 9 млн процентов за 10 лет

За почти десять лет, с июля 2010 по конец 2019 года, биткойн вырос на 9 млн процентов и стал самым эффективным активом десятилетия, подсчитало агентство Bloomberg.
Полит.ру 03:53
Политика

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:41
Спорт

Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
RT на русском 02:40
Футбол

Головина назвали вторым лучшим игроком «Монако» к середине сезона

На днях «Монегаски» опубликовали рейтинг своих лучших игроков к середине сезона. Голосование проводилось среди болельщиков клуба.
Все про Спорт ру 02:49
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное