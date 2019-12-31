Экономика

REGNUMREGNUMВ России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января. Предельный размер процентов по займам сроком на 1 год не должен превышать сам займ более чем в 1,5 раза. Такое правило коснется всех коммерческих займов по договору потребительского кредита.
Читать в источнике
Комментировать316
с чего всё началось

В России ограничат максимальный размер кредитного долга

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
РИА Новости01:41

Подробнее о событии

Эксперт оценил перспективы ставок по потребкредитам в 2020 году

RT на русском09:28

Ограничение максимальной суммы долга по кредитам ударит по микрофинансовым организациям

Народные новости08:03

В России ограничат максимальный размер долга с 1 января

РБК01:45

В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

РИА Новости04:06

В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

Российская газета04:57

В НАПКА прокомментировали ограничение максимального размера долга

Известия06:38

Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

ПРАЙМвчера в 16:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика

В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне

Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
РИА Новости вчера в 15:50
Политика

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:51
Политика

Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.
Телеканал 360° 09:17
Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
Коммерсантъ 06:14
Политика

Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
BFM.ru 05:20
Армия и оружие

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Российская газета 08:02
Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Naked Science вчера в 11:46
Политика

Трамп анонсировал подписание первой фазы соглашения с Китаем 15 января

Интерфакс 09:32
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости 00:00
Экономика

Биткоин вырос на девять миллионов процентов за 10 лет

Курс биткоина к доллару вырос на девять миллионов процентов за 10 лет, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:48
Политика

Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
Известия 08:30
Общество

Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
РБК 08:41
Происшествия

Участника одиночного пикета задержали этим вечером на Тверской улице в Москве

Позже, как пишет сайт ОВД-Инфо, активиста задержали и отвезли в ОВД "Тверской".
Эхо Москвы 09:30
Авто

Что изменится в России c 1 января 2020 года

Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
РИА Новости вчера в 05:20
Общество

Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
REGNUM вчера в 10:36
Экономика

В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Российская газета вчера в 00:16
Общество

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом

С Новым, 2020 годом! — заключил Медведев. А часть России уже услышала поздравления от президента России Владимира Путина.
Life.ru 09:54
Происшествия

В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки

Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
РИА Новости 04:57
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России.
Lenta.ru 07:01
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
РИА Новости 05:51
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Хоккей

КХЛ назвала лучших игроков декабря

Лучшим форвардом назван хоккеист «Барыса» Роман Старченко. Игрок сыграл в 11 матчах, в 7 из них «Барыс» победил, Роман забросил 8 шайб.
ГЛАС.RU 05:33
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 09:00
Общество

Названы самые популярные блюда на Новый год в России

Стали известны самые популярные блюда на Новый год в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
RT на русском 07:01
Хоккей

Россия — Германия 2:0 (2-й период)

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Происшествия

Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»

RT на русском 07:24
Авто

Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома

Новостной фронт вчера в 10:19
Шоу-бизнес

Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм

Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
РЕН ТВ 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное