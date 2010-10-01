Экономика

REGNUMREGNUMВ России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января. Предельный размер процентов по займам сроком на 1 год не должен превышать сам займ более чем в 1,5 раза. Такое правило коснется всех коммерческих займов по договору потребительского кредита.
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Россиянам снизят максимальный размер долга по кредитам с 2020 года

Телеканал 360°00:52

В РФ ограничат переплату по кредиту

Независимый публицист27 декабря в 21:54

Новости за ночь: С 1 января россиянам ограничат предельный размер долга

Национальная служба новостейвчера в 23:55

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

REGNUMвчера в 22:33

Максимальный размер долга будет ограничен с 1 января

RT на русскомвчера в 21:32

Туляки станут меньше переплачивать по микрозаймам

Тульская служба новостей28 декабря в 01:01

С 1 января 2020 года в России вновь ограничат предельный размер долга

Вести.Ruвчера в 23:57
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Общество

Карлос Гон объяснил отъезд из Японии «политическим преследованием»

Бывший глава Nissan Карлос Гон заявил, что он находится в Ливане и не скрывается от правосудия, а стремится избежать «несправедливости и политического преследования» в рамках уголовного процесса в Японии за предполагаемые финансовые нарушения.
Коммерсантъ 00:29
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Гаджеты

В России представили игровой монитор Acer Predator CG7

Дни24 вчера в 10:52
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском вчера в 05:22
Политика

Подписан контракт на транзит российского газа через Украину

Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
REGNUM вчера в 17:53
Политика

Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»

Напомним, президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:52
Здоровье

Врачи рассказали о вреде алкоголя при посещении бани

Врачи подчеркнули, что во время посещения бани важно соблюдать водный баланс, так как организм переносит большую тепловую перегрузку, теряет воду и соли.
Известия вчера в 20:51
Происшествия

В Китае распространяется неизвестная пневмония

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
РИА Новости вчера в 22:28
Армия и оружие

В ЛНР подвели годовые итоги обстрелов со стороны ВСУ

REGNUM вчера в 07:48
Хоккей

Овечкин отказался от участия в матче всех звезд

После матча с «Коламбусом» российская звезда НХЛ Александр Овечкин заявил, что в 2020 году он не примет участие в традиционной встрече лучших игроков лиги, несмотря на то, что болельщики выбрали его капитаном команды.
ГЛАС.RU 28 декабря в 01:55
Технологии

В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций

Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
ЧС-ИНФО вчера в 21:23
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Политика

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Происшествия

Председателя счетной палаты Горно-Алтайска подозревают в мошенничестве

По подозрению в мошенничестве задержан председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин.
РЕН ТВ вчера в 23:41
Общество

ФАС завела дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении сервиса онлайн-бронирования Booking.com после навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен, говорится в сообщении ведомства.
РБК вчера в 07:28
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru вчера в 06:28
Общество

Сотни экс-сотрудников Spar атаковали магазин в Петербурге

Несколько сот бывших сотрудников Spar в Санкт-Петербурге собрались в одном из магазинов сети в надежде получить зарплаты за ноябрь и декабрь.
Агентство новостей розничной торговли 00:34
Общество

Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья

Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
РБК 00:03
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Происшествия

Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
РИА Новости вчера в 07:08
Экономика

Мирзиёев увеличил пенсии и зарплаты бюджетникам с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля 2020 года в Узбекистане в 1,07 раза вырастет размер зарплат работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий, пособий, а также материальной помощи малообеспеченным семьям.
Фергана 00:45
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж

Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
UfaTime.ru вчера в 15:51
Армия и оружие

Американским военным запретили пользоваться TikTok

Служащим Вооруженных сил (ВС) США запретили использовать китайское приложение TikTok, сообщает портал Military.com со ссылкой на представителя американских ВС Робин Очоа.
Газета.Ru 00:13
Общество

Европе предрекли климатическую катастрофу

Известия вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 29 декабря в 08:30
Шоу-бизнес

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело вчера в 05:37
Спорт

На «Тур де Ски» в Тоблахе состоятся гонки с раздельным стартом

В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» сегодня, 31 декабря, состоятся две гонки с раздельным стартом — на 10 километров у женщин и на 15 километров у мужчин.
Нева Спорт вчера в 20:00
Экономика

Как проиндексируют пенсии с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Каспий.Инфо 00:00
Происшествия

Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака

Специализированный суд в городе Пезинок с 13 января 2020 года начнет рассмотрение дел остальных четырех человек, принимавших участие в организации убийства журналиста и его невесты.
РИА Новости вчера в 10:51
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