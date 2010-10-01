Экономика
REGNUMВ России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января. Предельный размер процентов по займам сроком на 1 год не должен превышать сам займ более чем в 1,5 раза. Такое правило коснется всех коммерческих займов по договору потребительского кредита.
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Новости за ночь: С 1 января россиянам ограничат предельный размер долга
Национальная служба новостейвчера в 23:55
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Общество
Карлос Гон объяснил отъезд из Японии «политическим преследованием»
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В России представили игровой монитор Acer Predator CG7
Общество
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Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
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Подписан контракт на транзит российского газа через Украину
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Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»
Напомним, президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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После матча с «Коламбусом» российская звезда НХЛ Александр Овечкин заявил, что в 2020 году он не примет участие в традиционной встрече лучших игроков лиги, несмотря на то, что болельщики выбрали его капитаном команды.
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В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
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Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Политика
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Происшествия
Председателя счетной палаты Горно-Алтайска подозревают в мошенничестве
По подозрению в мошенничестве задержан председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин.
Общество
ФАС завела дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении сервиса онлайн-бронирования Booking.com после навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен, говорится в сообщении ведомства.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Общество
Сотни экс-сотрудников Spar атаковали магазин в Петербурге
Несколько сот бывших сотрудников Spar в Санкт-Петербурге собрались в одном из магазинов сети в надежде получить зарплаты за ноябрь и декабрь.
Общество
Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья
Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
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Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Экономика
Мирзиёев увеличил пенсии и зарплаты бюджетникам с 1 февраля 2020 года
С 1 февраля 2020 года в Узбекистане в 1,07 раза вырастет размер зарплат работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий, пособий, а также материальной помощи малообеспеченным семьям.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Армия и оружие
Американским военным запретили пользоваться TikTok
Служащим Вооруженных сил (ВС) США запретили использовать китайское приложение TikTok, сообщает портал Military.com со ссылкой на представителя американских ВС Робин Очоа.
Общество
Европе предрекли климатическую катастрофу
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
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Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Спорт
На «Тур де Ски» в Тоблахе состоятся гонки с раздельным стартом
В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» сегодня, 31 декабря, состоятся две гонки с раздельным стартом — на 10 километров у женщин и на 15 километров у мужчин.
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Происшествия
Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака
Специализированный суд в городе Пезинок с 13 января 2020 года начнет рассмотрение дел остальных четырех человек, принимавших участие в организации убийства журналиста и его невесты.