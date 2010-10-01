Экономика

REGNUMREGNUMВ России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января. Предельный размер процентов по займам сроком на 1 год не должен превышать сам займ более чем в 1,5 раза. Такое правило коснется всех коммерческих займов по договору потребительского кредита.
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Россиянам снизят максимальный размер долга по кредитам с 2020 года

Телеканал 360°00:52

С 1 января 2020 года в России вновь ограничат предельный размер долга

Вести.Ruвчера в 23:57

Новости за ночь: С 1 января россиянам ограничат предельный размер долга

Национальная служба новостейвчера в 23:55

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

REGNUMвчера в 22:33

Максимальный размер долга будет ограничен с 1 января

RT на русскомвчера в 21:32

Туляки станут меньше переплачивать по микрозаймам

Тульская служба новостей28 декабря в 01:01

В РФ ограничат переплату по кредиту

Независимый публицист27 декабря в 21:54
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Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

РИА Новости вчера в 07:08
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Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
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Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома

Новостной фронт вчера в 10:19
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Как проиндексируют пенсии с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Каспий.Инфо 00:00
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Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
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Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 16:18
Энергетика

Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Московский Комсомолец вчера в 21:48
Происшествия

В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов

В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
RT на русском вчера в 12:25
Политика

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ

Ореанда-Новости 29 декабря в 11:38
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
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Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»

Напомним, президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:52
Происшествия

На юге Москвы произошел пожар на складе газовых баллонов

РБК 00:21
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Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ вчера в 03:06
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Карлос Гон объяснил отъезд из Японии «политическим преследованием»

Бывший глава Nissan Карлос Гон заявил, что он находится в Ливане и не скрывается от правосудия, а стремится избежать «несправедливости и политического преследования» в рамках уголовного процесса в Японии за предполагаемые финансовые нарушения.
Коммерсантъ 00:29
Общество

Синоптики пообещали снег в Москве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве сохранится снежный покров.
Известия 01:02
Общество

Сотни экс-сотрудников Spar атаковали магазин в Петербурге

Несколько сот бывших сотрудников Spar в Санкт-Петербурге собрались в одном из магазинов сети в надежде получить зарплаты за ноябрь и декабрь.
Агентство новостей розничной торговли 00:34
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Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

Известия вчера в 11:09
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Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ

Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Чемпионат 29 декабря в 21:00
Энергетика

СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину

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Евразия Daily вчера в 14:26
Происшествия

В Китае распространяется неизвестная пневмония

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
РИА Новости вчера в 22:28
Гаджеты

В сети появились новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Профиль 29 декабря в 09:41
Общество

Знаки зодиака, которым повезет в деньгах в начале 2020 года

Астрологи рассказывают, кто станет богаче уже в начале будущего года. Овен – этому знаку всегда во всем везет: и в любви, и в деньгах.
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Общество

Европе предрекли климатическую катастрофу

Известия вчера в 18:34
Происшествия

Председателя счетной палаты Горно-Алтайска подозревают в мошенничестве

По подозрению в мошенничестве задержан председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин.
РЕН ТВ вчера в 23:41
Футбол

Радимов уверен, что Кокорин станет лучшим нападающим РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Зенит-2» Владислав Радимов прокомментировал возвращение Александра Кокорина в стан главной команды сине-бело-голубых.
Нева Спорт 00:54
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
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Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

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Авто

В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva

Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
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Общество

МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
РБК вчера в 11:55
Гаджеты

Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

Приставка от компании Microsoft получит аналогичный процессор, что и PlayStation 5. Предполагается, что новый Xbox выйдет с видеоускорителем Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мгц.
iReactor вчера в 23:34
Как работают Яндекс.Новости?
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