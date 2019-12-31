Экономика
ИзвестияРоссиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
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Новости за ночь: С 1 января россиянам ограничат предельный размер долга
Национальная служба новостейвчера в 23:55
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«Питтсбург» обыграл «Оттаву» с тремя очками Малкина
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