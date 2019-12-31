С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».

Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

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