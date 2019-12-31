Экономика

ИзвестияИзвестияРоссиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
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Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

Известия01:25

Максимальный размер долга ограничат в России с 1 января

Газета.Ru01:23

Туляки станут меньше переплачивать по микрозаймам

Тульская служба новостей28 декабря в 01:01

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

REGNUMвчера в 22:33

Максимальный размер долга будет ограничен с 1 января

RT на русскомвчера в 21:32

Новости за ночь: С 1 января россиянам ограничат предельный размер долга

Национальная служба новостейвчера в 23:55

В РФ ограничат переплату по кредиту

Независимый публицист27 декабря в 21:54
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Футбол

Хави: «Думаю, Гвардиола сделает ставку на Лигу чемпионов»

Экс-полузащитник "Барселоны" Хави выразил мнение, что его бывший наставник Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити", в этом сезоне постарается выиграть Лигу чемпионов.
Soccer.ru вчера в 21:02
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru 01:11
Экономика

Мирзиёев увеличил пенсии и зарплаты бюджетникам с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля 2020 года в Узбекистане в 1,07 раза вырастет размер зарплат работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий, пособий, а также материальной помощи малообеспеченным семьям.
Фергана 00:45
Политика

Строители «Северного потока-2» отказались работать

Lenta.ru вчера в 08:46
Политика

Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин.
Взгляд.ру 00:20
Политика

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
Здоровье

Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя

Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Российская газета вчера в 23:35
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 16:18
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Общество

Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья

Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
РБК 00:03
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Политика

Премьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа

В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.
Московский Комсомолец 29 декабря в 14:59
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 29 декабря в 11:08
Армия и оружие

Кроме брони и пушки: на Западе назвали важное преимущество «Арматы»

Западные СМИ обратили внимание на особенность нового российского танка "Армата", которой нет у танков США и Великобритании.
Российская газета вчера в 07:32
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Infox.ru вчера в 12:32
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета вчера в 09:38
Общество

Умер главный конструктор Ту-160 Валентин Близнюк

С 1952 года был сотрудником опытно-конструкторского бюро им. А.Н. Туполева, где, в том числе, руководил разработкой Ту-160.
Аргументы и Факты вчера в 16:04
Политика

В Крыму задержали двух украинцев

При попытке незаконного пересечения российско-украинской границы задержаны два гражданина Украины, говорится в сообщении крымского погрануправление ФСБ России.
Rambler News Service вчера в 10:59
Происшествия

В ХМАО рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

В департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что четыре человека были госпитализированы в Сургутскую травматологическую больницу после столкновения автобуса с грузовым тралом.
RT на русском 00:21
Авто

Электромобили больше вредят экологии, чем дизельные авто

Shraibikus News вчера в 14:50
Спорт

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru вчера в 16:31
Армия и оружие

Помпео объяснил авиаудары США в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщил Помпео на странице в Twitter.
РБК вчера в 20:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Политика

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 5 января Казахстан

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан состоится 5 января 2020 года сообщают 30 декабря РИА Новости.
Красная весна вчера в 17:45
Происшествия

В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения

Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Известия 00:28
Интернет

Компания Microsoft заявила о похищении данных хакерами из КНДР

Компания Microsoft рассказала, что хакерам из КНДР удалось похитить важную информацию из компьютерных сетей клиентов в США.
Известия вчера в 18:50
Армия и оружие

Праздничный концерт для российских военных прошел на авиабазе Хмеймим

Известия вчера в 22:19
Хоккей

Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
РИА Новости вчера в 11:46
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

Восемь человек, по уточненным данным полиции, пострадали в понедельник вечером в результате опрокидывания автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Новомосковск в Тульской области, ранее поступала информация о семи пострадавших.
ТАСС вчера в 14:34
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Оттаву» с тремя очками Малкина

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл команду «Оттава Сенатроз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM вчера в 23:45
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