Экономика
REGNUMВ России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января. Предельный размер процентов по займам сроком на 1 год не должен превышать сам займ более чем в 1,5 раза. Такое правило коснется всех коммерческих займов по договору потребительского кредита.
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с чего всё началось
При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.РИА Новостивчера в 01:41
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Политика
Сербия получит от России комплексы «Панцирь-С» в январе-феврале
Контракт на поставку Сербии комплексов противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С" должен быть реализован в январе-феврале 2020 года, сообщил во вторник "Интерфаксу" российский информированный источник.
Общество
В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей
По информации издания, конструкция с символом года обошлась в 670 тысяч рублей.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
Кино
На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат
Политика
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Хоккей
Брагин: «С Германией играли в режиме плей-офф»
Сегодня была игра в режиме плей-офф.
Политика
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Политика
Россия начинает председательство в БРИКС
C 1 января председательство в группе БРИКС переходит от Бразилии к России. Об этом информирует РИА Новости.
Космос
Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС
Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Футбол
Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию»
Космос
Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Переместить всю Солнечную систему на расстояние в 50 световых лет за 1 млн земных лет сможет звездный двигатель, предложенный американским астрофизиком Мэтью Капланом из Университета штата Иллинойс, 29 декабря сообщает журнал Acta Astronautica.
Политика
Трамп анонсировал подписание первой части торговой сделки с Китаем
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Армия и оружие
РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов
Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Единоборства
Китайский промоутер выиграл торги на бой Артура Бетербиева
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество
Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
Общество
Жириновский высказался за рождение генномодифицированных детей
«Необходимо выпустить из тюрьмы китайского ученого Цзянькуя, который первым провел процедуру по изменению генов у эмбриона человека, благодаря чему от родителей с ВИЧ родились три здоровых ребенка», — передает слова Жириновского РИА «Новости».
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Политика
В Багдаде начался штурм американского посольства
Политика
Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз
Сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угрозы уголовного преследования со стороны Департамента полиции и погранохраны страны.
Общество
Покупать в интернете за границей стало сложнее
Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц.
Политика
Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию
В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
Футбол
Украинец Яремчук отказался перейти в «Зенит» за €5 млн в год
Экономика
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Интернет
Хакеры из КНДР похитили данные Microsoft
В Microsoft уверены, что хакерскую атаку совершила группа киберпреступников из Северной Кореи.
Здоровье
Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака
Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
Происшествия
В отношении депутата Госсобрания Якутии возбуждено уголовное дело
Руководитель следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении 31-летнего руководителя нефтегазовой компании - депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).