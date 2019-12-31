Экономика

REGNUMREGNUMВ России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января. Предельный размер процентов по займам сроком на 1 год не должен превышать сам займ более чем в 1,5 раза. Такое правило коснется всех коммерческих займов по договору потребительского кредита.
Читать в источнике
Комментировать292
с чего всё началось

В России ограничат максимальный размер кредитного долга

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
РИА Новости01:41

Подробнее о событии

В НАПКА прокомментировали ограничение максимального размера долга

Известия06:38

В России ограничат максимальный размер долга с 1 января

РБК01:45

В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

Российская газета04:57

В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга

Газета.Ru04:33

В Госдуме назвали важным закон о предельном размере долга по кредитам

RT на русском03:36

В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

РИА Новости04:06

Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

ПРАЙМвчера в 16:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Хоккей

Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020

Вчера вечером сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Политика

Кремль считает невозможным прогноз даты запуска «Северного потока-2»

В связи с санкциями США швейцарская компания Allseas Group SA — трубоукладчик «Северного потока-2» — 30 декабря приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда, занимавшиеся прокладкой газопровода.
Коммерсантъ 06:28
Общество

Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются

Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:57
Политика

Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru 06:12
Экономика

Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Газета.Ru 03:01
Политика

Россия и Украина подписали новое газовое соглашение

Expert.ru 01:59
Политика

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Здоровье

Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе

Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
АБН 01:39
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
РЕН ТВ 28 декабря в 21:17
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Финансы

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам вновь снизилась

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады декабря составила около 6,01% против 6,06% за вторую декаду месяца.
Банки.ру 06:00
Политика

России вернули прожившего полтора года в консульстве в Одессе моряка

Дипломаты приняли решение позволить ему поселиться в дипмиссии — там он прожил полтора года.
Lenta.ru 05:26
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Экономика

Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
ТАСС 06:23
Политика

The Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО

По данным издания, инициативу Рифкинда в Минобороны восприняли с осторожностью, отмечая, что взаимодействия с Россией не должно основываться на ложных ожиданиях Москвы полноправного членства в НАТО.
Известия 05:50
Происшествия

Обвиняемого в подготовке терактов в Петербурге арестовали

При помощи американских партнёров сотрудникам ФСБ удалось задержать двух мужчин, которые планировали устроить в Санкт-Петербурге теракт во время новогодних праздников.
Online47.ru вчера в 11:11
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
РИА Новости 05:51
Космос

Более 3500 добровольцев помогли составить карту астероида Бенну

В проекте по составлению карты поверхности Бенну, требуемой для дальнейшего изучения астероида, приняло участие более 3,5 тысяч добровольцев.
REGNUM 29 декабря в 07:40
Происшествия

Гендиректора «Интерторга» поймали в Пулково, не дав улететь в Дубай

Генерального директора ТД "Интерторг" 50-летнего Мушвига Абдуллаева поймали в аэропорту Пулково. Бизнесмен пытался вылететь в Дубай.
РЕН ТВ 04:32
Политика

В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
РИА Новости вчера в 09:58
Общество

Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

Российская газета 04:11
Хоккей

Тренер Чехии: даже не говорите, что будет, если Россия выиграет в овертайме

Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки.
Чемпионат 05:33
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети

Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.
ФАН 03:41
Политика

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

Пятый канал 01:58
Общество

Россельхознадзор запретил ввоз некоторых видов рыб и креветок из Китая

Ограничения затронут поставки в Россию осетра, форели, угря, тилапии и некоторых видов креветок.
Известия 06:07
Гаджеты

Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro побили рекорд продаж сразу после анонса

Китайский производитель Oppo представил новые модели флагманов Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего пару дней назад назад, но они уже успели установить первый рекорд.
UfaTime.ru вчера в 10:01
Единоборства

Президент UFC назвал три цели Макгрегора на 2020 год

RT на русском 05:42
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя

Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
РИА Новости 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное