Экономика

REGNUMREGNUMВ России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Размер предельного долга снизят для россиян

News.ru23:17

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

REGNUM22:33

В РФ ограничат переплату по кредиту

Независимый публицист27 декабря в 21:54

Россиянам ограничат максимальную сумму долга с 1 января

Народные новости16:34

Для туляков снизится максимальная переплата по микрозаймам

MySLO.ru28 декабря в 10:30

Туляки станут меньше переплачивать по микрозаймам

Тульская служба новостей28 декабря в 01:01

Максимальный размер долга будет ограничен с 1 января

RT на русском21:32
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Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 16:18
Футбол

Эмери назвал не пришедшего с ним попрощаться после увольнения из «Арсенала» игрока

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, кто из футболистов не пришел с ним попрощаться после увольнения, передает Soccer.
Газета.Ru 22:45
Спорт

Крамер призвал наказать шведского лыжника за инцидент с Большуновым

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карл-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 10:51
Происшествия

Онкологическую пациентку подожгли во время операции в Румынии

Pravda.Ru 11:10
Происшествия

В Новосибирске мужчина с ножом напал на полицейских

ТАСС 11:48
Хоккей

Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на МЧМ

Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на молодежном чемпионате мира, сообщает Sport24.
Газета.Ru 16:45
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru 21:09
Общество

Бастрыкин: более 80 тысяч уголовных дел направлено в суд за 2019 год

Следственный комитет (СК) России за 2019 год направил в суд более 80 тысяч уголовных дел, сообщил глава СК Александр Бастрыкин в своем новогоднем поздравлении.
Газета.Ru 22:03
Политика

Под Новый год омский губернатор вспомнил уход Ельцина

Без малого 20 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин в новогоднем обращении заявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.
Город55.ру 00:26
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика

В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Московский Комсомолец 07:29
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости 22:19
Хоккей

Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ

Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Чемпионат вчера в 21:00
Армия и оружие

Помпео объяснил авиаудары США в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщилПомпео на странице в Twitter.
РБК 20:33
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости 21:54
Кино

Составлен рейтинг самых страшных фильмов 2019 года

Профиль 10:53
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:06
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 05:37
Шоу-бизнес

Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен

Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
StarHit.ru 05:30
Политика

В Крыму задержали пытавшихся пересечь границу украинцев

Крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило о задержании двух граждан Украины.
Московский Комсомолец 10:04
Происшествия

КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

Lenta.ru 07:44
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Вечерняя Москва вчера в 02:08
Шоу-бизнес

Киркоров вступился за детей, которых обвинили в «вещизме»

РИА Новости 22:54
Спорт

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru 16:31
Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал о приёме на даче Путина

Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о двусторонних встречах с президентом России Владимиром Путиным на даче в Подмосковье.
Life.ru вчера в 21:59
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru 11:55
Общество

Гон заявил, что покинул Японию из-за «политического преследования»

Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования", и подтвердил, что находится в Ливане.
РИА Новости 22:46
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян

ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Стало известно, какое наследство оставила Галина Волчек

Кроме культурного наследия от Волчек осталось и вполне материальное наследство, которое оценивается приблизительно в 50 млн рублей.
Live24 04:24
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.
RT на русском 28 декабря в 09:20
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru 01:50
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