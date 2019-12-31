Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

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