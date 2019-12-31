Экономика
REGNUMВ России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Футбол
Эмери назвал не пришедшего с ним попрощаться после увольнения из «Арсенала» игрока
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, кто из футболистов не пришел с ним попрощаться после увольнения, передает Soccer.
Спорт
Крамер призвал наказать шведского лыжника за инцидент с Большуновым
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карл-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Хоккей
Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на МЧМ
Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на молодежном чемпионате мира, сообщает Sport24.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Общество
Бастрыкин: более 80 тысяч уголовных дел направлено в суд за 2019 год
Следственный комитет (СК) России за 2019 год направил в суд более 80 тысяч уголовных дел, сообщил глава СК Александр Бастрыкин в своем новогоднем поздравлении.
Политика
Под Новый год омский губернатор вспомнил уход Ельцина
Без малого 20 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин в новогоднем обращении заявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика
В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Армия и оружие
Помпео объяснил авиаудары США в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщилПомпео на странице в Twitter.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Шоу-бизнес
Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен
Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
Политика
В Крыму задержали пытавшихся пересечь границу украинцев
Крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило о задержании двух граждан Украины.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Шоу-бизнес
Киркоров вступился за детей, которых обвинили в «вещизме»
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал о приёме на даче Путина
Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о двусторонних встречах с президентом России Владимиром Путиным на даче в Подмосковье.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Общество
Гон заявил, что покинул Японию из-за «политического преследования»
Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования", и подтвердил, что находится в Ливане.
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян
ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставила Галина Волчек
Кроме культурного наследия от Волчек осталось и вполне материальное наследство, которое оценивается приблизительно в 50 млн рублей.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.