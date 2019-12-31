При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.

с чего всё началось

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января. Предельный размер процентов по займам сроком на 1 год не должен превышать сам займ более чем в 1,5 раза. Такое правило коснется всех коммерческих займов по договору потребительского кредита.

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

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