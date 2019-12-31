Экономика

REGNUMREGNUMВ России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января. Предельный размер процентов по займам сроком на 1 год не должен превышать сам займ более чем в 1,5 раза. Такое правило коснется всех коммерческих займов по договору потребительского кредита.
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Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
РИА Новости01:41

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В России снова ограничат максимальный размер долга по кредитам

URA.Ru01:34

С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга

Комсомольская правда02:17

В России ограничат максимальный размер долга с 1 января

РБК01:45

В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января

RT на русском02:43

Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

Известия01:25

Россиянам снизят максимальный размер долга по кредитам с 2020 года

Телеканал 360°00:52

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

REGNUMвчера в 22:33
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Строители «Северного потока-2» отказались работать

Lenta.ru вчера в 08:46
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RT на русском 02:40
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На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Хоккей

Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ-2020

Сборная России по хоккею сыграет против команды Германии в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.
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Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

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RT на русском вчера в 05:22
Общество

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Дождь вчера в 06:44
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Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя

Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Российская газета вчера в 23:35
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Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене

РИА Новости вчера в 20:46
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МВД избавило екатеринбуржцев от 26 тысяч бутылок суррогатного алкоголя

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в результате спецоперации на новогодние столы уральцев и жителей других соседних субъектов не попало свыше 26 тысяч бутылок с разными наименованиями суррогатов.
REGNUM 02:10
Общество

В России собрались ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

Минздрав России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о трансплантологии, который предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство.
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Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали в больницу

Артистка уточнила, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
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Экономика

Сбербанк не верит в окончание банковского кризиса

По мнению крупнейшего банка России, рано говорить об окончании банковского кризиса, пока небольшие банки продолжают испытывать проблемы, а многим из них в 2020 году станет работать ещё сложнее.
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Экономика

Как проиндексируют пенсии с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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«Питтсбург» обыграл «Оттаву» с тремя очками Малкина

По итогам игры «Питтсбург» набрал 52 очка в 39 матчах и находится на третьем месте турнирной таблицы НХЛ.
REGNUM вчера в 23:45
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О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.
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Дизайнер сделал карту для League of Legends на Unreal Engine 4

Дизайнер Wayne S перенёс карту Summoner's Rift для режима пять на пять в League of Legends на графический движок Unreal Engine 4. Он опубликовал видео с проектом на YouTube.
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