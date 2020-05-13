Экономика
Панорама Ростова-на-ДонуВ России малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал
Путин лишний раз подчеркнул, что речь идет о полном списания налогов и страховых взносов за апрель, май и июнь, то есть за период "когда бизнес оказался или будет еще находиться в сложной ситуации". Воспользоваться такой мерой, по словам президента, смогут более 1,5 млн предприятий.
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