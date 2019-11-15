Общество
Gazeta.SPbВ России маркировка молочных продуктов станет обязательной
Маркировка молочной продукции станет обязательной с июня следующего года. Рекомендации по ней утвердили Минсельхоз и Минпромторг России. Со слов министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, соответствующие рекомендации говорят об основе и порядке маркировки.
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Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске
Историка и бывшего доцента кафедры СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Политика
В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS7 от Volkswagen показали до премьеры
Компания Volkswagen за несколько дней до официальной премьеры, которая состоится на международном автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября, показала новый трехрядный кроссовер под бюджетным брендом Jetta.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее
В результате взрывов на военном арсенале в украинской Балаклее погибли двое саперов,передает РИА "Новости".
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Общество
Защитники киноцентра «Соловей» подали иск к Собянину
По итогам акции участники составили резолюцию, которую направили в мэрию, в ней они в том числе требовали «обеспечить соблюдение Градостроительного плана города Москвы», «запретить снос здания киноцентра «Соловей» как противоречащий основам законодательства о культуре», отозвать разрешение на строительство жилого комплекса на месте конструктивистского ДК.
Общество
Состоялся релиз игры Terminator: Resistance
Релиз Terminator: Resistance состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Поиграть в неё можно на PC и Xbox One.
Футбол
Бразильский экс-футболист «Спартака» женился на русской модели
Форвард бразильского клуба "Палмейрас" Луис Адриано женился на русской модели Екатерине Дорожко.
Экономика
В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
Политика
«Ъ»: Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия вернет Украине корабли, задержанные в 2018-м году в Керченском проливе, до саммита в "нормандском формате", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
У актера Александра Носика пропала мать
Мама Александра Носика актриса Мария Стерникова уже много лет страдает болезнью Альцгеймера.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Авто
Рассекречены детали нового «Русского Прадо» от УАЗ
Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Авто
Кроссовер Honda Pilot останется в России
Политика
Нарышкин предрек Договору о СНВ печальную судьбу ДРСМД
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года, вероятнее всего не будет продлен и прекратит существование, повторив печальную судьбу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США первыми вышли в одностороннем порядке.
Футбол
Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Футбол
Экс-тренер «Мордовии» Максимов возглавит полтавскую «Ворсклу»
Полтавский клуб возглавит Юрий Максимов, последним местом работы которого была азербайджанская «Кешля».
Общество
Netflix по требованию Польши переделает свой сериал о концлагерях
Компания Netflix согласилась с требованием официальной Варшавы переделать фильм "Дьявол по соседству".
Политика
Интервью Собчак проверяют на экстремизм
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.