Маркировка молочной продукции станет обязательной с июня следующего года. Рекомендации по ней утвердили Минсельхоз и Минпромторг России. Со слов министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, соответствующие рекомендации говорят об основе и порядке маркировки.

Происшествия Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске Историка и бывшего доцента кафедры СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.

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