Общество
Gazeta.SPbВ России маркировка молочных продуктов станет обязательной
Маркировка молочной продукции станет обязательной с июня следующего года. Рекомендации по ней утвердили Минсельхоз и Минпромторг России. Со слов министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, соответствующие рекомендации говорят об основе и порядке маркировки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Политика
Саммит в «нормандском формате» намечен на 9 декабря
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Игры
Новая Mass Effect уже в разработке (Kotaku)
По информации Kotaku, BioWare разрабатывает новые Mass Effect и Anthem. Две студии BioWare в Техасе и в Эдмонтоне заняты новой Anthem.
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.
Политика
Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО
"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Здоровье
Врач рассказал, кому нельзя есть свеклу
Авто
В России появились новые модификации Mercedes-Benz CLA
Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на две новые версии модели CLA второго поколения – «заряженный» седан AMG CLA 35 и универсал CLA 200 Shooting Brake.
Происшествия
К поискам пропавшей в Крыму девочки подключили беспилотники
В поисках пропавшей в Крыму 5-летней девочки задействовали беспилотники.
Наука
Учёные объяснили нелюбовь людей к брокколи
Общество
Вундеркинд из Бельгии заканчивает университет в девять лет
Бельгийский вундеркинд Лоран Симонс получит степень бакалавра в девять лет, сообщает CNN.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Общество
Названа сумма компенсации за смерть расстрелянных в Забайкалье солдат
Размер компенсации семьям погибших при расстреле в Забайкалье военнослужащих составил 6,7 миллиона рублей.
Теннис
Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТР
Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев потерял математические шансы на выход в 1/2 финала Итогового чемпионата АТР в Лондоне (Великобритания).
Игры
«Катастрофически глупый ИИ» — критики разнесли Terminator: Resistance
Происшествия
Около 20 взрывов прогремело возле военного арсенала на Украине
Происшествия
На пешеходном переходе в Петербурге сбили двух маленьких девочек
Две девочки, шести и девяти лет, сбиты в зоне регулируемого пешеходного перехода в Московском районе на юге Петербурга.
Футбол
Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Космос
Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр
Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Происшествия