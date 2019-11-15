Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ России маркировка молочных продуктов станет обязательной

Маркировка молочной продукции станет обязательной с июня следующего года. Рекомендации по ней утвердили Минсельхоз и Минпромторг России. Со слов министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, соответствующие рекомендации говорят об основе и порядке маркировки.
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