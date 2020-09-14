В России материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%
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Размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 тыс. 550 рублей. Всего на выплаты маткапитала в 2021 году направят 443,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.В источнике
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