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Кубань 24
Кубань 24

В России материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%

Размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 тыс. 550 рублей. Всего на выплаты маткапитала в 2021 году направят 443,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.В источнике
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РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБКвчера в 11:27
РИА Новости

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

РИА Новостивчера в 11:01
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

RT на русскомвчера в 10:37
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ruвчера в 10:55
Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъвчера в 10:36
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ruвчера в 10:30
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАССвчера в 10:07

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