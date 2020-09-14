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Кубань 24
Кубань 24

В России материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%

Размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 тыс. 550 рублей. Всего на выплаты маткапитала в 2021 году направят 443,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.В источнике
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РБК

Власти увеличат размер материнского капитала

РБКвчера в 11:27
Газета.Ru

Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Газета.Ruвчера в 10:30
Lenta.ru

Материнский капитал в России увеличат

Lenta.ruвчера в 10:55
RT на русском

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

RT на русскомвчера в 10:37
Коммерсантъ

Маткапитал в 2021 году вырастет на 3,7%

Коммерсантъвчера в 10:36
РИА Новости

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

РИА Новостивчера в 11:01
ТАСС

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%

ТАССвчера в 10:07

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новостивчера в 08:24
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BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАССвчера в 03:59
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Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе», предложив коллегам из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе.
RT на русском18:58

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъвчера в 12:16
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомостивчера в 02:48
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