С 1 мая 2020 года устанавливается предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами. Об этом говорится на сайте Центробанка РФ.

С 1 мая изменятся правила перевода денег с карты на карту

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