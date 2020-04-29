Экономика
Время БиробиджанаС 1 мая изменятся правила перевода денег с карты на карту
С 1 мая 2020 года устанавливается предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами. Об этом говорится на сайте Центробанка РФ.
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Итоги дня: раскрыли убийство, роддом на карантине, дело туристов и дистанционное мучение
AmurMedia.ru27 апреля в 07:30
Что изменится с 1 мая: возобновление работы судов и отмена комиссии клиентам банков за быстрые переводы
Pro Город Киров27 апреля в 12:41
Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту
IrkutskMedia27 апреля в 04:45
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Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
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У главврача липецкой больницы подтвердили коронавирус
Ранее областные власти сообщали, что в Липецкой городской больнице №4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице имели место случаи, когда медработники "не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом".
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Денис Давыдов покинет софийский ЦСКА
Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов покинет ЦСКА из Софии. Стороны ведут переговоры о расторжении контракта, сообщает Sportal.bg.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
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Газета.Ru 06:43
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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
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Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Коронавирус изменил правила отбора фильмов на «Оскар»
Организаторы "Оскара" намерены изменить правила отбора фильмов на конкурс в 2021 году в связи с последствиями эпидемии коронавируса, пишет сайт премии.
Ревизор.ру 04:50
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество
В Саратовской области осталось 6 районов без коронавируса
Оперативный штаб 29 апреля опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса по районам Саратовской области.
Регион 64 07:27
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86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
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Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube
Ревизор.ру вчера в 09:17
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru вчера в 10:44
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Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
Вести.Ru 07:44
Космос
Астрономы смогли предсказать вспышку в далекой галактике с точностью до четырех часов
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Армия и оружие
Советский ЗРК «Квадрат» «приземлил» УБС L-39
ЗРК «Квадрат» уже неоднократно успешно применялся военными ЛНА для ликвидации летательных аппаратов.
ГЛАС.RU вчера в 09:09
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Биджиев рассказал о несостоявшемся переходе Кака в «Локомотив»
Бывший технический директор «Локомотива» Хасан Биджиев рассказал, как «железнодорожники» присматривались к Кака до ЧМ-2002.
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Политика
Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:24
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной
ТАСС 07:19
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
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Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 27 апреля в 10:27
Общество
Минздрав назвал причины низкой заболеваемости россиян коронавирусом
Низкая заболеваемость COVID-19 в России объясняется в том числе невысокой плотностью населения, меньшим по сравнению с Европой числом туристических поездок за рубеж и высоким охватом прививками БЦЖ.
Клопс 02:44
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Происшествия
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ вчера в 11:39