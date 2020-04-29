Экономика

Время БиробиджанаВремя БиробиджанаС 1 мая изменятся правила перевода денег с карты на карту

С 1 мая 2020 года устанавливается предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами. Об этом говорится на сайте Центробанка РФ.
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В России изменятся правила карточных переводов

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Россиянам меняют правила карточных переводов с 1 мая

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По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
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В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
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Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
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Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

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86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
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Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube

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Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии

В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
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Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями

Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
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Советский ЗРК «Квадрат» «приземлил» УБС L-39

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Биджиев рассказал о несостоявшемся переходе Кака в «Локомотив»

Бывший технический директор «Локомотива» Хасан Биджиев рассказал, как «железнодорожники» присматривались к Кака до ЧМ-2002.
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Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
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СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной

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Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин

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Минздрав назвал причины низкой заболеваемости россиян коронавирусом

Низкая заболеваемость COVID-19 в России объясняется в том числе невысокой плотностью населения, меньшим по сравнению с Европой числом туристических поездок за рубеж и высоким охватом прививками БЦЖ.
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В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

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Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
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