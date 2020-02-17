с чего всё началось

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию. Банк будет отсылать деньги обратно в ПФР, и получить их будет сложнее. Предположительно, пенсионеров будут приглашать для получения карты.

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

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