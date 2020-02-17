Экономика
ГТРК ЧувашияВ России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию. Банк будет отсылать деньги обратно в ПФР, и получить их будет сложнее. Предположительно, пенсионеров будут приглашать для получения карты.
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с чего всё началось
Всем пенсионерам, получающим пенсионные выплаты на банковскую карту, до 1 июля 2020 года необходимо оформить карту национальной платежной системы «Мир», об этом напоминает Primpress со ссылкой на Пенсионный фонд России.Солидарность17 февраля в 07:09
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«Карты национальных платежных систем должны быть очень выгодны». Экономист о картах «Мир» для пенсионеров
ФедералПресс17 февраля в 21:40
«Когда я стал возмущаться, меня просто послали»: Пенсионный ультиматум для России разозлил экономиста
Царьград18 февраля в 00:24
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