с чего всё началось

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию. Банк будет отсылать деньги обратно в ПФР, и получить их будет сложнее. Предположительно, пенсионеров будут приглашать для получения карты.

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Хоккей СКА обыграл «Торпедо» в овертайме В Петербурге закончился матч между СКА и нижегородским "Торпедо". Команда с города на Неве обыграла соперника в овертайме.

Здоровье Ляшко готов поселить у себя дома эвакуированных из Китая украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко на своей странице в Twitter совсем недавно написал о готовности принять двух-трех соотечественников, эвакуированных из Уханя, у себя дома.

Происшествия Суд арестовал экс-помощницу Дворковича Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Политика Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.

Гаджеты Выпущена предварительная версия Android 11 с массой улучшений Google, как и ожидалось, выпустила раньше обычного срока Android 11 Developer Preview, чтобы разработчики могли протестировать новую версию мобильной ОС перед запуском финальной сборки в этом году.

Технологии Россиян предупредили о вредоносных рассылках на тему коронавируса Злоумышленники в январе использовали тему китайского коронавируса для рассылки вредоносных писем, такой вывод делается в отчете исследовательской компании Check Point Research.

Шоу-бизнес Алсу призналась в покупке голосов для дочери Российская певица Алсу призналась, что купила голоса ради победы своей дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос» на Первом канале.

Экономика Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.