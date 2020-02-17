Экономика

ГТРК ЧувашияГТРК ЧувашияВ России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию. Банк будет отсылать деньги обратно в ПФР, и получить их будет сложнее. Предположительно, пенсионеров будут приглашать для получения карты.
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с чего всё началось
Всем пенсионерам, получающим пенсионные выплаты на банковскую карту, до 1 июля 2020 года необходимо оформить карту национальной платежной системы «Мир», об этом напоминает
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