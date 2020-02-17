с чего всё началось

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Политика Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.

Политика Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.

Политика Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.

Политика Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Политика Клишас рассказал о предложенных поправках к преамбуле Конституции Предложенные поправки к преамбуле конституции могут быть включены в нормативную часть основного закона, если рабочая группа примет решение не вносить изменения в преамбулу, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Андрей Клишас.

Авто ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".

Общество Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.

Кино 70-й международный Берлинский кинофестиваль начинает свою работу Впервые фильм открытия не принимает участия в основном конкурсе. В основной конкурс Берлинского кинофестиваля в 2020 году вошло 18 фильмов.

Экономика Мишустин поручил подготовить поправки в закон о госзакупках "Хочу поручить Антону Германовичу Силуанову разобраться и оперативно подготовить соответствующие поправки к закону [о госзакупках] и в другие нормативные акты, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с законом о госзакупках, четче и быстрее, чтобы процедура закупок была прозрачной и эффективной", - сказал премьер-министр на заседании правительства.

Происшествия Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.

Экономика На петербургском рынке аренды жилья могут измениться цены Справка По данным Knight Frank St Petersburg, за 2019 год в среднем цены на рынке апартаментов выросли на 8–16% — до 154 тыс. руб. за 1 кв. м. Рост стоимости сопоставим с повышением цен на жилье массового спроса.

Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.