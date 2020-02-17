Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.
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с чего всё началось
Всем пенсионерам, получающим пенсионные выплаты на банковскую карту, до 1 июля 2020 года необходимо оформить карту национальной платежной системы «Мир», об этом напоминает
 Primpress со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

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В России изменятся правила получения пенсии

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
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Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
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Посылки с животноводческой продукцией из Китая запретили ввозить на территорию России.
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Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
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Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

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RT на русском 01:54
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
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Смартфоны Samsung Galaxy A51 и A71 — первенцы линейки Galaxy A нового поколения — уже представлены и уже продаются на многих рынках.
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Подозреваемый в стрельбе по кальянным в Германии оставил письмо

В Германии мужчина, которого полиция подозревает в убийстве нескольких человек, оставил видео и записку, где высказывает правоэкстремистские взгляды.
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РИА Новости вчера в 06:49
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Предложенные поправки к преамбуле конституции могут быть включены в нормативную часть основного закона, если рабочая группа примет решение не вносить изменения в преамбулу, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Андрей Клишас.
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Авто

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Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
РБК вчера в 12:45
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл в гостях «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Немецкий клуб «РБ Лейпциг» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала

Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:23
Кино

70-й международный Берлинский кинофестиваль начинает свою работу

Впервые фильм открытия не принимает участия в основном конкурсе. В основной конкурс Берлинского кинофестиваля в 2020 году вошло 18 фильмов.
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Мишустин поручил подготовить поправки в закон о госзакупках

"Хочу поручить Антону Германовичу Силуанову разобраться и оперативно подготовить соответствующие поправки к закону [о госзакупках] и в другие нормативные акты, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с законом о госзакупках, четче и быстрее, чтобы процедура закупок была прозрачной и эффективной", - сказал премьер-министр на заседании правительства.
Будущее России. Национальные проекты 03:34
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

РИА Новости 01:39
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Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
РИА Новости вчера в 09:30
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Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

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На петербургском рынке аренды жилья могут измениться цены

Справка По данным Knight Frank St Petersburg, за 2019 год в среднем цены на рынке апартаментов выросли на 8–16% — до 154 тыс. руб. за 1 кв. м. Рост стоимости сопоставим с повышением цен на жилье массового спроса.
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Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс вчера в 23:45
Политика

Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
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Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
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