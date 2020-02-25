О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.

с чего всё началось

Российские банки намерены выдавать кредиты по новым правилам. Нововведение также затронет правила открытия счета, вклада и выпуска карты. Речь идет о полном переходе на электронную форму договоров с клиентами.

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